Пандемия нивелирует радость прибытия барка «Седов» в Мурманск

Барк «Седов», который недавно прибыл в Саббету и в скором времени возьмет курс на Мурманск, будет закрыт для посещения, об это сообщила заместитель губернатора Оксана Астахова.

Торжественная церемония встречи в порту областного центра будет, но с минимальным числом участников, а вот подняться на борт парусника жителям Мурманска запретят, чтобы исключить возможность распространения коронавирусной инфекции.

Вместо этого зрителям предложат посмотреть онлайн-трансляцию события, впрочем, это ещё не решённый вопрос.

Напомним, сейчас «Седов» осуществляет переход по Северному морскому пути, после Мурманска, а у нас в городе он ошвартуется примерно в середине октября, барк возьмёт курс на порт приписки Калининград.

На борту парусника проходят практику и курсанты МГТУ. Последний раз «Седов» заходил в Мурманск в августе прошлого года.