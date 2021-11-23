Пандемия скорректировала планы легендарного путешественника Фёдора Конюхова

Старт первого в мире одиночного перехода через океаны на катамаране «NOVA» на солнечной энергии переносится из Южной Америки в Европу и откладывается до марта 2022 года.

В конце 2020 года и всю первую половину 2021-го верфь, на которой строят судно, не могла полноценно работать из-за локдаунов. Кроме того, из-за закрытых границ Фёдор не мог регулярно посещать её, в то время как его присутствие необходимо. Многие вопросы, связанные с проектированием и строительством катамарана, невозможно решить дистанционно.

Есть шанс, что в декабре-январе 2021 года катамаран будет спущен на воду и начнутся ходовые испытания.