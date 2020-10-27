Пандемия сорвала гастроли

Гастроли Мурманского областного театра драмы в Костромской губернии не состоятся из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, визит Кинешемского драмтеатра имени Островского в заполярную столицу тоже переносится.

Обменное турне в рамках федеральной программы «Большие гастроли» должно было состояться в октябре и ноябре 2020 года. Теперь принято решение провести мероприятия онлайн и показать зрителям видеозаписи спектаклей.

На интернет-ресурсах Мурманского областного драмтеатра будут показаны четыре спектакля Кинешемского театра имени Островского. А видеозаписи четырёх постановок заполярных артистов на сайте костромского. Расписание показов можно узнать на интернет-ресурсах учреждений.