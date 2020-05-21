Пандемия срывает прощание со школой

Заполярные выпускники не смогут проститься со школой. Всё из-за того, что отменён один из главных школьных праздников – «Последний звонок».

Именно коронавирусная пандемия внесла такие коррективы. Пока в Мурманской области продолжают действовать ограничения на проведение любых массовых мероприятий. И традиционный «Последний звонок» не стал исключением. В сложившихся условиях его традиционное празднование создаст риски для здоровья школьников, их семей и педагогического состава.