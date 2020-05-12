Пандемия великому празднику не помеха

Если нельзя отмечать День Победы на улице, то отметим его дома, решили россияне, и провели флешмоб «Поём двором». Поучаствовали в нём и мурманчане.

Жители нескольких домов областного центра в 19.00 9 мая исполнили песни военных лет из окон или стоя на своих балконах. Получилось интересно и с огоньком.