Пандемия внесла серьёзные коррективы в работу спортивной школы №17

Выпускники комплексной детско-юношеской спортивной школы №17 Мурманска простились с родными стенами и ушли во взрослую жизнь. В этом году из-за пандемии здесь не было традиционного торжества. Встал коронавирус и на пути к новым медалям и кубкам – соревнования отменяли одни за другими. Но здесь верят в лучшее и готовятся к встрече с теми ребятами, кто ещё учится и новичками, но уже в следующем учебном году.

Тренироваться с грушей вместо спарринг-партнера – реалия, с которой пришлось столкнуться юным спортсменам 17-й школы Мурманска во время самоизоляции, когда все учебные заведения, включая спортшколы, перешли в онлайн. Не было здесь и ежегодного торжественного праздника для выпускников - награждать ребят, соблюдая требования безопасности, пришлось, приглашая по одному.

Григорий Менухов, спортсмен, выпускник КДЮСШ №17: «Я в этом году окончил спортивную школу с отличием, мне дали кубок о том, что я стал лучшим выпускником этой школы. В этом году из-за того, что коронавирус, нам не дали заниматься, поэтому мы не смогли поехать на Кубок России, а я хотел выполнить соревнования на уровень мастера спорта».

Пандемия не позволила ребятам принять участие в соревнованиях по кобудо и не только. Теперь придётся нагонять.

Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска: «У нас также по плаванию Первенство России не прошло, на Первенство России по шахматам в Сочи тоже наша команда не попадает».

А вот нашей шахматной команде удалось сразиться на чёрно-белых полях турниров-онлайн, в том числе в международном «ChessMates». Соперники - уже знакомые по ряду очных турниров команды Франции, Нидерландов, Ирландии и новички.

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮШС №17 города Мурманска: «Благодаря тому, что меньше затрат, проще договориться, формат расширился и участвовали в играх 10 команд. Добавилась команды из Германии, Греции, Португалии. Прошло 4 турнира. Наши ребята выступили хорошо, заняли второе и третье места, а на последнем этапе, 22 мая, заняли первое место, подтвердили звание лучших».

Достигнуть такого результата воспитанникам помогают комфортные условия, с заботой созданные в спортивной школе, и конечно, педагоги, которые, не тратя времени даром, провели в стенах учреждения ремонт.

Сергей Тян, директор КДЮСШ № 17 города Мурманска: «Сейчас мы готовимся к новому учебному году, делаем косметический ремонт, чтобы наши дети пришли в свежее помещение. Помимо того, что дезинфекцию постоянно проводим, теперь будем подкрашивать и наводить красоту».

В Комплексной детско-юношеской спортивной школе №17 обучается тысяча ребят. Места выпускников займут новички, заявки от родителей поступают уже сейчас, ведь по окончании каникул группы могут быть полностью сформированы.