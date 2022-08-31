ПАО «Газпром» приступает к проектированию газификации Мурманской области

Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на выездном заседании областного правительства, которое состоялось в Полярных Зорях.

Для жителей региона, реализация такого масштабного проекта сулит сокращение расходов на отопление, затраты на которое в Заполярье считаются одними из самых высоких по стране.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Официально информирую, что с учётом поддержки президентом страны, главой компании Алексеем Миллером было принято решение о начале проектирования магистрального газопровода. Это важный шаг по реализации этой инициативы».