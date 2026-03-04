ПАО «ТГК-1» вновь выступает против честного материала нашего телеканала

Речь идёт всё о том же новостном сюжете, который вышел в эфире «Арктик-ТВ» в апреле 2025 года, о том, как жители Зареченска периодически остаются без воды.

Представителям компании не понравилась честная работа журналистов, они подали на нас в суд. Проиграли. А затем подали апелляционную жалобу.

Изначально «ТГК-1» посчитала несправедливым название материала «Жители Зареченска остаются без воды из-за недобросовестного отношения к работе Территориальной генерирующей компании №1», поэтому решила посудиться. Но в данном материале журналисты раскрывают серьёзную проблему. Весной 2025 года ГЭС, увеличивая выработку электроэнергии, своими действиями снижали уровень воды в канале до такого, при котором насосы не могли доставлять её в посёлок. Подобная ситуация была опасной для местных жителей.

В результате судебного разбирательства ПАО «ТГК-1» проиграла иск о защите деловой репутации телеканалу «Арктик-ТВ». А значит, наш сюжет остался в сети с прежним названием.

Но затем была апелляционная жалоба от «ТГК-1», которая осталась без удовлетворения.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге постановил оставить название материала телеканала без изменений.