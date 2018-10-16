Папа – это профессия

Участники областного конкурса семейного творчества это доказали. Областной Дворец культуры и творчества имени С.М. Кирова вновь открыл двери творческим семьям Мурманска и области.

Сразиться за звание лучшего отца в этом году решили семь семей из Мурманска, Полярных Зорей, Заозёрска, Полярного, Ревды и Видяево.

Участникам предстояло показать своё мастерство профессиональных пап в нескольких этапах.

Визитная карточка «#КрутОтец» позволила зрителям и жюри поближе познакомиться с конкурсантами. На этапе «Профессия папы – лучшая в мире!» пришлось потрудиться и детям. Они рассказали, как представляют рабочие будни своих отцов. Финальный конкурс «Лучше всех!» помог проверить творческие способности участников.

- Это, прежде всего, мероприятие, которое позволяет раскрыть возможности сильной половины северян, - говорит Павел Родионов, заведующий отделом по работе с подростками, детьми и молодёжью Мурманского областного дворца культуры имени С.М. Кирова.

Третье место разделили между собой семьи Спицыных из Полярных Зорь и Дмитриевых из Заозёрска. 2 место увезла в Полярный семья Бут. 1 место завоевали мурманчане Колосовы.