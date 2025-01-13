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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.25 19:30

«Папа, мама, я – шахматная семья»: в Мурманске прошёл первый шахматный турнир в этом году

Семейный турнир по шахматам, организованный Комплексной детско-юношеской спортшколой №17 - это уже устоявшаяся традиция, которой в Мурманске следуют десятки лет. Не первый год в нём принимает участие и семья Тихоновых. Главный в их команде Максим. Он с 4 лет интересуется играми на логику.

Проводили его не только среди профессиональных спортсменов, но и их родственников.

Семейный турнир по шахматам, организованный Комплексной детско-юношеской спортшколой №17 - это уже устоявшаяся традиция, которой в Мурманске следуют десятки лет. Не первый год в нём принимает участие и семья Тихоновых. Главный в их команде Максим. Он с 4 лет интересуется играми на логику.

Максим Тихонов, участник соревнований: «Я решил привести папу, чтобы принять участие в семейном турнире».

- Давно ты увлекаешься шахматами?

– Давно. С 4 лет, или с 3,5.

– Сколько побед уже одержал?

–. Очень много.

На турнир «Папа, мама, я – шахматная семья» участники соревнований стараются приглашать родственников, которые лучше всего играют в шахматы, чтобы непременно взять первое место.

Сергей Тян, депутат Совета депутатов города Мурманска: «У нас участвуют семьи. Это могут быть родители с ребёнком или два брата, или брат с сестрой, или какие-то родственные, чтобы были связи. Например, дядя с племянником. Поэтому приветствуем, чтобы они все участвовали. Мы этим турниром открываем наш сезон в этом году. Шахматный сезон начинается, а мы прививаем семейные ценности. Новый год встретили всё-таки в кругу семьи и продолжили свои мероприятия, но уже спортивные - тоже семейным кругом».

Чтобы принять участие в семейном шахматном турнире необязательно быть профессионалом, важно просто любить интеллектуальные соревнования и уметь играть. Формат простой: 10 минут на партию и 5 секунд добавления на каждый ход. По мнению специалистов, такой темп делает состязания динамичными и захватывающими.

Владимир Шананин, главный судья шахматного турнира «Папа, мама, я – шахматная семья»: «Соревнования проходят по швейцарской системе. Дисциплина «быстрые шахматы». Взрослые играют с детьми, команда состоит из двух участников, а в конце турнира их очки складываются. Чья команда наберёт больше очков, она занимает более высокое место».

Всего в соревнованиях приняли участие 42 шахматиста. Чтобы избежать обид или «поддавков», родственников разделили. По словам организаторов,  за годы проведения турнира конфликтов не было.

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