День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.22 19:30
Пара минут – с нуля до готовой парковой зоны в Долине Уюта
Мы следили за тем, как на пустыре в Долине Уюта строят парковую зону с самого начала работ. Многие горожане не верили, что она появится так быстро, что специалисты сумеют завершить весь фронт работ в этом году.
Для тех же, кто не мог, как мы, наблюдать за рабочим процессом, покажем процесс возведения объекта в ускоренном режиме.
Несколько месяцев работы - за пару минут. Далее без комментариев…
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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