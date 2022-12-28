Пара минут – с нуля до готовой парковой зоны в Долине Уюта

Мы следили за тем, как на пустыре в Долине Уюта строят парковую зону с самого начала работ. Многие горожане не верили, что она появится так быстро, что специалисты сумеют завершить весь фронт работ в этом году.

Для тех же, кто не мог, как мы, наблюдать за рабочим процессом, покажем процесс возведения объекта в ускоренном режиме.

Несколько месяцев работы - за пару минут. Далее без комментариев…