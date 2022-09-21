Парад колясок и шоу двойников, песни, танцы и хороводы – в Гаджиево продолжилось празднование Дня города

Напомним, городу морской доблести исполнилось 65 лет! Каждый день города для гаджиевцев – это яркое шоу, которое длится по уже сложившейся традиции не менее 6 часов. Выдержит такое испытание не каждый, но в военном гарнизоне, в буквальном смысле, характер закаляют с детства.

Сегодня малыши – полноценные участники парада, правда, пока только колясочного. Но какие красивые транспортные средства! Зое, например, уже не впервой ночами шить украшения. Она вместе с ребёнком фантазировала на тему осеннего урожая.

Зоя Сарафьян, участница парада колясок, г. Гаджиево: «Идея пришла, так как сейчас осень, хочется ярких красок, поэтому решили делать тыковку».

Кристина же решила воплотить мечту своего малыша: прокатиться на собственном тракторе. Это ли не маленькое чудо!

Кристина Пролетарская, участница парада колясок, г. Гаджиево: «Готовились долго: искали коробки, красили, руки до сих пор синие… Ребенок любит «Синий трактор», решили, что будем участвовать в шоу-колясок».

И это только начало. День обещал быть масштабным по заготовленным сюрпризам и творческим подаркам.

Татьяна Чудакова, сотрудник Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Шоу двойников, парад невест, конкурс шашлыков - будут биться за «золотой» шампур».

Одним словом, скучать было некогда. Даже непогода не помешала развернуться празднику в полную силу: главной площади города едва хватило, чтобы вместить желающих принять участие в массовых гуляниях.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «К нам приехали гости из села Ловозеро, из Мурманска, Зеленоборского, Никеля, из дружеских соседских городов - Снежногорска и Полярного. Подготовили всевозможные площадки, мастер-классы, работают батуты. Помогли подводные силы, так как работает выставка военной техники и полевая кухня. Всё для наших горожан».

У участников действа теплело, пусть и не от солнечных лучей, но в сердцах от искренних поздравлений.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «65 лет, кажется, что это небольшой возраст, но это возраст зрелого города. Это город-гарнизон, город-форпост, все гаджиевцы связаны с защитой рубежей нашей Родины. Хочу пожелать удачи, любви, успехов, мирного неба над головой. В эти тяжёлые времена объединиться и жить вместе!».

Город молодых, город военных, город, который с каждым годом растёт и развивается – в Гаджиево появляются новые интеллектуальные и творческие центры, детские площадки, дома. Впереди – реализация федеральных и региональных программ, расширение связей и наращивание оборонной мощи подводных сил.

Завершилось празднование юбилея не менее ярко: черту под событием подвёл салют. С днём рождения, Гаджиево!