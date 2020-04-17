Парад перенесли, но День Победы будем отмечать!

Коронавирус внёс свои коррективы в празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства объявил о переносе массовых мероприятий, но праздник состоится, в этом году он обретет семейный формат.

В Мурманске к этой великой дате был запланирован ряд мероприятий, в том числе открытие памятника воинам Полярной дивизии.

Какие окончательные коррективы будут внесены в программу массовых городских мероприятий, ещё предстоит решить руководству Мурманска. Но есть работа, над которой коронавирус бессилен, к примеру, формирование «Бессмертного полка». Да, в этом году северяне, скорее всего, не смогут пройти с портретами по улицам города, но акция будет расти.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, координатор «Бессмертного полка» в г. Мурманске: «Работа, которая продолжается по формированию «Бессмертного полка» в течение года, будет продолжаться. 856 имен у нас уже есть в электронной базе героев Великой Отечественной войны города Мурманска».

Чтобы внести своих воевавших родственников в базу данных «Бессмертного полка», достаточно обратиться по телефону к координатору патриотического движения 45-64-64.

Перенесут и торжественное открытие памятника «Воинам Полярной дивизии», которое было намечено на 8 мая.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, координатор «Бессмертного полка» в г. Мурманске: «Сегодня, к сожалению, трудно называть конкурентные даты, Но могу сказать только одно, как депутат, что это обязательно состоится. Очень массово. И каждый из нас будет иметь возможность поучаствовать в этом событии».

Несмотря на сложности, которые принесла в нашу жизнь пандемия, праздник состоится, но в более семейном формате.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, координатор «Бессмертного полка» в г. Мурманске: «9 мая мы отметим этот праздник. Я тоже горжусь, что мой дедушка был участником Великой Отечественной войны. Он похоронен здесь, на городском кладбище. Мы почтим память его. 9 мая этого года станет семейным праздником. Когда в кругу семьи мы вспомним наших героев, 75 лет Победы».

Не стоит забывать, что 6 мая этого года отмечается ещё один важный для Мурманска юбилей, 35 лет со дня присвоения областному центру звания «Город – герой».