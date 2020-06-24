Парад Победы смотрим дома!

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня в городе-герое Мурманске и столице Северного флота – Североморске.

С учётом предложений главного санитарного врача региона мероприятие будет проводиться с соблюдением противоэпидемических правил. Участие несовершеннолетних детей исключается. Почётные гости праздника - ветераны и все участники торжественного парада предварительно пройдут тестирование на коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию. Также в день проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры.

В целях минимизации риска распространения COVID-19 северяне смогут наблюдать за военным парадом из дома. Трансляция будет организована с 10.00 на телеканале «Арктик-ТВ», на сайтах murmansk-pobeda.ru, murman.tv и арктик-тв.рф.

Кроме того, увидеть шествие жители области смогут в социальных сетях на личной странице губернатора Андрея Чибиса, в официальной группе правительства Мурманской области, а также в сообществах «Мурманск», «Регион 51», «Арктик-ТВ».