Парад Победы состоялся в столице Северного флота
Парад во флотской столице принимал заместитель командующего Северным флотом Олег Голубев. Лучшие военнослужащие 14-й бригады противолодочных кораблей Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота под музыку Александрова «Священная война» внесли на Приморскую площадь флотской столицы Государственный Флаг Российской Федерации и Знамя Победы.
На плацу в честь празднования 81-й годовщины великой Победы были ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, представители правительства региона и жители Североморска.