«Парад профессий»: участники городского конкурса «Студент года» проходят второй этап состязаний

В этот раз им предстоял «Парад профессий» - творческое конкурсное испытание в формате концерта. Задача участников «Парада профессий» - презентовать свою будущую работу в креативной и оригинальной форме: с помощью песни, танца, стихотворения или театральной постановки.

Дарья Гречаная - будущий фельдшер. Она с детства мечтала помогать людям и знала, что медицина - это её призвание. Участие в конкурсе «Студент года» для девушки возможность проявить себя, познакомиться с другими учащимися с такими желаниями и стремлениями в жизни.

Дарья Гречаная, студент Мурманского медицинского колледжа: «Я буду представлять профессию акушера, принимаем роды».

Главная цель такого испытания - раскрыть творческий потенциал участников. И к этому, они были готовы.

По итогам конкурсного испытания каждому участнику начислили баллы. Их суммируют и отразят в итоговой таблице городского конкурса «Студент года». Кстати, общие результаты станут известны уже в апреле. Будут определены три победителя и четыре призёра, которые на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы Мурманска, а финалистов наградят памятными подарками и дипломами.

Студент, набравший наибольшее количество баллов, станет абсолютным победителем с соответствующим титулом.