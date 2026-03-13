Марина Табейкина: о том, как помочь самому себе в сложных жизненных ситуациях
«Парад профессий»: участники городского конкурса «Студент года» проходят второй этап состязаний

В этот раз им предстоял «Парад профессий» - творческое конкурсное испытание в формате концерта. Задача участников «Парада профессий» - презентовать свою будущую работу в креативной и оригинальной форме: с помощью песни, танца, стихотворения или театральной постановки.

Дарья Гречаная - будущий фельдшер. Она с детства мечтала помогать людям и знала, что медицина - это её призвание. Участие в конкурсе «Студент года» для девушки возможность проявить себя, познакомиться с другими учащимися с такими желаниями и стремлениями в жизни.

Дарья Гречаная, студент Мурманского медицинского колледжа: «Я буду представлять профессию акушера, принимаем роды».

Главная цель такого испытания - раскрыть творческий потенциал участников. И к этому, они были готовы.

По итогам конкурсного испытания каждому участнику начислили баллы. Их суммируют и отразят в итоговой таблице городского конкурса «Студент года». Кстати, общие результаты станут известны уже в апреле. Будут определены три победителя и четыре призёра, которые на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы Мурманска, а финалистов наградят памятными подарками и дипломами.

Студент, набравший наибольшее количество баллов, станет абсолютным победителем с соответствующим титулом.

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Штрафы за земельные правонарушения увеличивать не планируется
-

