Парад живых скульптур состоится около «Табуретки»

В Мурманске в Центре управления регионом состоялась пресс-конференции на тему литературного фестиваля «Табуретка». История фестиваля «Табуретка» началась с идеи жительницы Мончегорска, Оксаны Китаевой, которая предложила создать в городе памятник, символ первой сцены для каждого, кто читал в детстве стихи. Арт-объект торжественно был открыт в 2015 году. Теперь необычный монумент собирает тысячи людей.

Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: «Это было посвящено только литературе, поэтому нам сразу же задали вопрос: «Кто-то петь хочет с «табуретки» и тоже имеет право». Где литература, там какие-то перформансы и живопись. Одним словом, у нас постепенно стали подтягиваться самые разные виды искусства: тут же и театр у нас появился, и фестиваль разрастался. Мы довольно быстро поняли, что этот уже фестиваль нелитературный, а это уже фестиваль искусств».

Программа этого года обещает быть насыщенной. Мончегорцы особенно сильно ждут этот культурный праздник. Среди местных жителей немало людей, которые пишут стихи.

Ольга Островецкая, и.о. главы города Мончегорска: «Мы не только город, где проживают металлурги, мы разносторонние, увлеченные люди. Нам не чуждо искусство, кино, поэтому это мероприятие - праздник для наших людей. Люди отдыхают, делятся мнениями, каждый может себя в чём-то попробовать, проявить».

К слову, организация фестиваля - это совместная работа крупных компаний, администрации города, Министерства культуры, жителей города. Сегодня, можно сказать, что проект становится событием регионального масштаба.

Ольга Анисимова, консультант Управления развития сферы культуры и искусства Министерства культуры Мурманской области: «Получился крупномасштабный, живой фестиваль, куда хочется приехать, хочется принять участие, хочется творить. При этом организаторы нас уверяют, что следующий фестиваль они сделают еще интересней».

Впервые на фестивале выступит цирковая школа «Монгольфьери», перфоманс которой считается одой из главной активностью праздника. Ребята от 8 до 16 лет могут принять участие и выступить совместно с артистами труппы цирка на главной сцене. Репетиции уже начались.

Старт фестивалю «Табуретка» 12 августа даст парад живых скульптур, участниками станут жители Мончегорска. Это уникальное представление будет разделено на 4 группы: «Шекспир», «Достоевский», «Пушкин» и «Чехов». Покажет свои фильмы и местная кинолаборатория. На экранах зрители увидят премьеру фильма «Тренер». Сюжет этой ленты основан на реальной биографии тренера Юрия Козлова. Когда его команду «Динамо» расформировали и отправили игроков в маленькие города, Юрий оказался в Мончегорске.

Также гостей не оставит равнодушным спектакль «Один» - короткие истории из жизни подростков.

Для увлеченных художников 8 августа будет проходить индустриальный пленэр. Его участники смогут попробовать перенести красоту города на холст под руководством опытных живописцев.

Лина Волчёнок, руководитель проектов фонда «Живая классика»: «Кто-то будет работать маслом, если захотят сделать живописную работу, а кто-то захочет работать в технике графики и создаст свои решения. Соответственно у нас будет два настроения, а проведёт этот пленэр художник из Санкт-Петербурга Ярослав Гурьев, выпускник Академии Репина».

В этом году карта фестиваля в городском парке имени Сергея Бровцева в Мончегорске значительно расширила свои границы. Гостей и жителей ждут мастер-классы по актёрскому мастерству, фристайлу, лектории, шатры с изделиями саамской культуры, квизы, фотозоны и много другое.

Все подробности мероприятия указаны в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».