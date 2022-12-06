«Парадные ватники» и «Мурмянское радио» добились успеха в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»

Три года пришлось подождать любителям интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В прошедший выходной прошёл первый большой турнир после такого перерыва. Мероприятие собрало рекордное количество участников, а провести его приехал из Москвы Дмитрий Авдеенко, чемпион мира по игре «ЧГК».

На двух этажах «Кировки» умники и умницы Заполярья боролись за 20-й Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм. 45 взрослых, а также 36 школьных и студенческих команд приняли участие в турнире.

Максим Кукушкин, организатор турнира «Что? Где? Когда?»: «У нас около восьмидесяти команд в двух залах. Приехали команды из десяти городов Мурманской области, приехали команды из Петербурга. Все воодушевлены, все хотят показать себя, свою силу».

Напомним, впервые турнир на Кубок губернатора Мурманской области состоялся в 2000 году, став в последствии традиционным и одним из самых ярких событий в регионе. Однако, последние три года были полны запретов и ограничений. Поэтому организаторы даже не надеялись, что в этот раз сразиться за кубок в Мурманск приедут так много участников.

Владимир Евменьков, заместитель губернатора Мурманской области: «Нам очень приятно, что это мероприятие, которое поддерживается губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом, правительством Мурманской области, нашло такой живой отклик. Наверное, это свидетельствует о том, что люди соскучились по живому общению, по очным формам работ, соревнований. Естественно, правительство не будет стоять в стороне и будет всячески поддерживать такие мероприятия».

Интеллектуальная игра была посвящена отечественному и зарубежному кино. Оформление зала, фотозона, музыка на фоне – всё соответствовало выбранной теме. Ко всему этому организаторы ввели ещё и дресс-код. Дамы были в элегантных костюмах и платьях, а мужчины, в большинстве своём, – в костюмах.

Дмитрий Авдеенко, абсолютный чемпион мира по игре «Что? Где? Когда?» в 2004 году, неоднократно признанный лучший игрок команды, участник Телевизионной лиги, приехал в столицу Заполярья, чтобы провести турнир.

Дмитрий Авдеенко, ведущий турнира «Что? Где? Когда?»: «Они молодцы, они весёлые. По началу я подходил к командам с тем, чтобы они могли отвечать вслух. Поначалу все стеснялись, под конец все разошлись, начали со мной шутить, передавать приветы своим одноклассникам и учительнице русского языка. Как раз передавала команда, которая долго спорила, как писать слово «корсет» - через «а» или через «о». По мнению большинства написали неправильно, поэтому было смешно, когда они передавали привет учительнице русского языка».

Конечно, не только молодёжь, но и взрослые люди, по их словам, получают большое удовольствие от такого события.

Дмитрий Рябов, представитель команды «Заполярные щедроты»: «Есть возможность проверить себя, убедиться, что ты ещё не совсем зачерствел мозгами, что что-то, наверное, где-то можешь угадать. Это не просмотр футбола где-то дома, это не обычный клуб, не поход за грибами, такие большие события раз в год у нас происходят! Почему бы не поиграть».

Как заявляют участники, интеллектуальные игры не только помогают повысить знания, но благодаря им, можно так же повысить свои социальные навыки.

Александр Голубкин, капитан команды «Норманны»: «Во-первых, это конечно же знакомства, во-вторых, я стал гораздо быстрее думать, стал более собран. Если какие-то стрессовые ситуации, то я могу быстрее сообразить что-то и принять решение. Какая-то паника перестала присутствовать».

«Парадные ватники» - так называется команда, забравшая Кубок и титул абсолютного победителя. Среди молодёжи в лидеры вырвалась команда «Мурмянское радио».