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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.24 19:30

Парадом семей, встречей Солнца и снежными фантазиями в большом ЗАТО дали старт Году семьи

Во всех городах ЗАТО Александровск на главных площадях состоялись конкурсные программы по созданию скульптур из снега, а самые крепкие и только образовавшиеся супружеские союзы были отмечены памятными адресами.

Больше 50-ти – это только фамилий в списке семей, строем входящих на площадь Двух капитанов Полярного. Под руку гордых глав семейств держат заботливые жены, рядом шагают улыбающиеся дети, все - в соответствующем семейным традициям стиле.

Татьяна Бут, заместитель директора по основной деятельности ГЦК «Север», г. Полярный: «Индивидуальные отличия у каждой семьи есть, сегодня мы это все увидели».

Семья Картамыш, например, в карнавальных масках – не для того, чтобы скрыть лица, а чтобы надёжно сберечь тайны семейного счастья. Конечно, это всё шутки, рецептом делятся с удовольствием – прямо сейчас со сцены объявляют о начале Года семьи в ЗАТО Александровск родители Алексей и Валентина, которые отметили 55 лет брака.

Семья Картамыш, г. Полярный: «Это пример для подражания, стойкости, что такая счастливая семья прожила столько лет. И прежде всего, для нас, для их детей и внуков, пример, который нужно годами преумножать».

Семья Картамыш, г. Полярный: «Секрет семейного счастья: любить друг друга! Только любовь даёт семье шансы выжить в особенно трудные времена. Трудно даже сказать, как это было».

Отметили памятными адресами и самую молодую семью Полярного.

Пожелали семейной идиллии и долгих супружеских лет и парам из Гаджиева. Так, тепло и ярко начали в ЗАТО Александровск традиционный праздник встречи Солнца. Помимо игр и концертных программ ждал александровцев и конкурс на лучшую снежную скульптуру.

Екатерина Ковалева, преподаватель ДШИ, г. Полярный: «В этом году идея возникла случайным образом: раз сейчас Год семьи, то у нас семья снеговиков многодетная».

Ольга Гарагуля, директор снежногорского межрайонного Центра социальной поддержки населения: «Здесь семьи ещё больше сплачиваются, делая совместные фигуры, участвуют в творческом процессе. Это великолепно».

За соответствие тематике и великолепное исполнение – гран-при отправился в школу искусств города воинской славы.

Снежные семьи стали довольно популярным образом для вдохновения. Также среди полюбившихся александровцами творческих ориентиров – олени и коренные жители Севера. А вот в состязании «Фантазия полярной ночи» впервые пробовали себя представители движения первых – оттого и символичность фигуры.

Евгения Друзьяк, муниципальный координатор местного отделения «Движения Первых» по ЗАТО Александровск: «Сначала слепили копию из пластилина, а потом ориентировались на неё, когда лепили нашу фигуру».

Ольга Федорова-Толстая, преподаватель МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это объединяет наш коллектив. Активные выходные полезны для здоровья».

В Снежногорске доминировали снежные конструкции в виде сердца – это тоже символ любой семьи, уверены представители молодёжного клуба «Жемчужина».

Представители молодёжного семейного клуба «Жемчужина», г. Снежногорск: «2024 год объявлен Годом семьи, поэтому мы решили сделать большое сердце вместе с детками. Пришли семьями. Семья – это самое главное. Нужно любить друг друга и уважать, и все будет хорошо».

Но первое место среди снежногорских скульпторов снежного искусства завоевала команда комплексного центра соцоблуживания. Пока создавали семейство снеговиков, старались не оценивать уровень профессионализма соперников, отмечают специалисты. 

Коллектив комплексного Центра социального обслуживания населения, г. Снежногорск: «Мы не смотрим на других, потому что пришли для души, такой у нас своеобразный тимбилдинг. Желаем всем удачи, не важно, кто займёт призовые места, всё было весело, здорово – супер!».

Если погода позволит, то снежными шедеврами можно будет любоваться ещё пару месяцев. Впрочем, северное солнце уже выглянуло из-за горизонта, не зря все выходные александровцы его встречали.

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