Парень с Севера бегает быстрее, считают в правительстве РФ – Алексей Веллер

В конце прошлого года Конституционный суд Российской Федерации разъяснил, как же должны начисляться полярные надбавки у северян. Тема эта не теряет своей актуальности до сих пор. Сегодня в Мурманске по этой теме состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы Алексея Веллера. Во время встречи с журналистами политик затронул и тему реализации программы «Арктический доктор».

Районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной платы. Так решил Конституционный суд в конце прошлого года. Согласно этому, зарплаты у части работников на Севере должны значительно вырасти. Такой рост - огромная нагрузка на федеральные и муниципальные бюджеты северных регионов. Однако, Алексей Веллер уверен, что решение это позитивное. МРОТ в Мурманской области уже в ближайшее время должен вырасти до 22 тысяч рублей. А с июня - до 25 тысяч рублей. Существенно лучше, тем не менее, среднестатистический житель Мурманской области жить не станет.

- Естественно, что себестоимость продукции и услуг будет иметь определённый рост, - заметил осторожно Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. – С моей точки зрения, ближайшие год-два будет происходить настройка и притирка этого механизма. Но через такие непростые мероприятия придётся пройти.

Решение Конституционного суда, уверен депутат Госдумы, станет предпосылкой для пересмотра других аспектов отношений центра и северных регионов. В частности, поменяться может порядок распределения денег, вырученных от налога на прибыль.

- Было бы правильным, чтобы в межбюджетных отношениях между федеральным центром и субъектами было предусмотрено положение для районов Крайнего Севера, при котором, собираемый налог на прибыль в регионе от деятельности предприятий, оставался бы в субъекте, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - О каких цифрах идёт речь? По Мурманской области это было высчитать несложно – это три процента, которые уходят в федеральный бюджет, примерно, 3 миллиарда рублей.

На эти деньги, считает Алексей Веллер, Мурманская область смогла бы решить не только вопросы с новым порядком начисления полярных надбавок, но и ряд других проблем. Например, предоставить преференции для северного бизнеса. Компенсировать работодателям оплаченные ими государственные гарантии.

- Наш бизнес примерно на 10% несёт дополнительную нагрузку. Вот тебе 10% нагрузки на спинку и вперёд, свободная лыжня, единое экономическое пространство, все в равных условиях, - образно говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы. - Побежали, ребята! Правительство сегодня очень вольно этим аргументом трактует понятие экономическое пространство. Не дадим преференций, которые в районе Крайнего Севера необходимы. Ну, давай, парень, ты с Севера, бегаешь быстрее всех, вот и беги с рюкзачком. Такая юмористическая иллюстрация, но она отражает ситуацию, которая имеется сегодня.

Уделил внимание Алексей Веллер и программе «Арктический доктор». Согласно ей дополнительные поощрения ждут врачей, которые приедут работать в районы Крайнего Севера. Этот проект, по мнению депутата, рабочий и имеет все шансы реализоваться уже в ближайшем будущем.