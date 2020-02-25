День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.02.20 19:30
Парикмахер из Апатитов покорила столичное жюри танцем
Жительница Апатитов прошла во второй тур танцевального шоу на одном из федеральных каналов. Жюри не смогло устоять перед энергетикой и харизмой Марины Парфеновой и предрекло ей ошеломляющий успех в следующих этапах состязания.
Апатитчанка работает парикмахером в одном из городских салонов. Занятие танцами лишь хобби, но её талант оценили настоящие профессионалы: хореограф Алла Сигалова, всемирно известный артист балета Сергей Полунин и певица Вера Брежнева.
Теперь землячке предстоит побороться с лучшими танцорами страны.
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Zdoroviak
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