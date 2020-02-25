Парикмахер из Апатитов покорила столичное жюри танцем

Жительница Апатитов прошла во второй тур танцевального шоу на одном из федеральных каналов. Жюри не смогло устоять перед энергетикой и харизмой Марины Парфеновой и предрекло ей ошеломляющий успех в следующих этапах состязания.

Апатитчанка работает парикмахером в одном из городских салонов. Занятие танцами лишь хобби, но её талант оценили настоящие профессионалы: хореограф Алла Сигалова, всемирно известный артист балета Сергей Полунин и певица Вера Брежнева.

Теперь землячке предстоит побороться с лучшими танцорами страны.