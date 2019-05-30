«Парижский дебют». Документальный фильм 0+

Юным шахматистам Мурманской области довелось побывать в Париже - мечта многих. Эта поездка запомнится ребятам на всю жизнь. Ведь им посчастливилось не только посетить один из самых красивых городов мира, поиграть в шахматы в старинном герцогском замке, но и своими глазами увидеть жемчужину мировой культуры – собор Парижской Богоматери, значительная часть которого уже через несколько дней была утрачена в пожаре.

Париж, удивительная сказка, город, воспетый в стихах и прозе, его удивительные пейзажи, залитые ласковым французским солнцем, многократно запечатлены в картинах художников. Кажется, нет на земле человека, которые не мечтал бы…. увидеть Париж…. А сколько крылатых выражений, будто призванных приблизить, а если повезёт, и воплотить эту мечту, как, например, «Париж – это праздник, который всегда с тобой, увидеть Париж и»… …Нет-нет, тут мы перефразируем и скажем: увидеть Париж и влюбиться… да-да именно влюбиться… в Париж. Есть у этого города магическое свойство – попав туда однажды, неизменно оставишь здесь частичку своего сердца и души, словно, следуя старой примете, бросить монетку в воды Сены, чтобы обязательно когда-нибудь вернуться.

Для десяти юных талантливых ребят из Мурманской области эта мечта стала реальностью. Они приняли участие в международном шахматном турнире «Чесс Мейтс». И подарили им эту возможность спонсоры - региональная Шахматная федерация в лице её председателя Андраника Мусатяна, голландская компания Басамро, и конечно, родители.

«Конечно это важно. Эти дети достигли многого в шахматах. Они достойны того, чтобы поехать в Париж, в Роттердам, - говорит Андраник Мусатян, председатель Мурманской областной шахматной федерации. - Сыграть на чужой территории, увидеть эти страны, увидеть, как играют другие дети, получить более высокий уровень в шахматах. Если сегодня кто-то не может это обеспечить, то наша шахматная федерация это старается обеспечить».

Одно из правил турнира, которое принято организаторами за основу - проводить его не просто в Париже, а в особенном, исторически значимом для города месте. В этом году был выбран герцогский замок де Лозен, построенный в середине XVII века.

«Шахматы являются, в том числе, международным языком общения, - говорит Бахар Куатли, депутат ФИДЕ, президент Французской федерации шахмат. - Париж принимает у себя большое число самых разных турниров. Но этот турнир – один из самых интересных. Он всегда проходит в исторически значимых местах. В этом году мы находимся в старинном герцогском замке середины XVII века, построенном за два десятилетия до Версаля».

Частыми гостями здесь были Дюма, Готье, Гюго, Оноре де Бальзак. Писали свои шедевры художники Делакруа, Боссар и Домье. Здесь всё дышит многовековой и величественной историей Франции, в центре всего этого великолепия в одном из пышных залов особняка ребятам из разных стран довелось сыграть в игру королей – шахматы. В турнире должны были принять участие шесть команд – из Мурманской области, Парижа, Голландии, Англии, Ирландии и Туниса. Но в последний момент стало известно, что сборной из Туниса не будет, французы не растерялись и наскоро собрали вторую команду.

«Этот турнир проходит в прекрасном историческом для Парижа месте. Здесь собрались ребята из пяти стран, в том числе и юные шахматисты из Мурманска, - отметил в приветственном слове Петер де Гоер, посол Королевства Нидерланды во Франции. - На мой взгляд, это прекрасный шанс проявить себя, найти новых друзей и прикоснуться к истории».

Рядом с ребятами в эти дни были не только тренеры и родители, руководители шахматных федераций стран-участниц, представители крупнейших вузов Парижа, Министерства образования и даже дипломатических миссий, аккредитованных во Франции. Все болели за ребят и искренне их поддерживали. Ведь давно признано – шахматы не только спорт, не просто увлекательная игра, но и прекрасный фундамент для развития личности. И это уникальное свойство активно используют в образовательном процессе большинства стран мира.

«Они развивают аналитическое мышление у ребёнка, усидчивость, старание, - говорит Андраник Мусатян, председатель Шахматной федерации Мурманской области. - Всеми признано, мозги развиваются хорошо. Шахматы надо внедрять. Я вам скажу, есть страны мира, в которых шахматы включены в школьную программу».

«В Голландии дети встречаются в шахматами в начальной школе. Для углубленного изучения есть клубы, где детей обеспечивают тренерами и у них есть все шансы стать профессиональными спортсменами, - рассказывает Марсель Клейн, председатель шахматного общества «Potena» (Роттердам, Нидерданды). - Их немного, но работают они эффективно. Шахматами в Голландии увлекаются люди всех возрастов, но детям, конечно, уделяется особое внимание».

Имя «Чесс Мейтс», которым назван турнир, - запатентованный бренд. Сейчас во Франции так называется целое движение сторонников детских и юношеских шахмат. Создал его житель Франции, энтузиаст, Юрриаан Кейн. Стимулом стал сын Кловис – юный, подающий надежды шахматист.

«Стимулом для инициативы включения Франции в международный турнир послужил мой сын, который всерьёз увлекается шахматами. И сейчас, когда работа «Чесс Мейтс» обрела международный масштаб, я уверен, что она будет продолжаться и у нас будут достойные последователи, которые будут поддерживать её на достойном уровне, - говорит Юрриаан Кейн, основатель движения «Чесс Мейтс».

В основу идеи турнира «Чесс Мейтс» положен другой детско-юношеский международный турнир, созданный в 2013 году уроженцем Мурманска Валентином Вересовым при поддержке голландской компании «Басамро». Турнир был назван в честь компании-организатора.

«В 2013 году был первый турнир, который проводила и организовывала наша компания в Роттердаме, - вспоминает Валентин Вересов, сотрудник компании «Басамро» (Нидерланды). - Тогда одна из идей была - пригласить именно мурманскую команду детей. Потом нам это понравилось и детям понравилось, и нам понравилось. И мы решили, что мы будем это делать регулярно. И с тех пор мы провели пять турниров попеременно Мурманск-Роттердам. Мы приглашали звёзд, мурманчане ещё помнят Анатолия Карпова и Яна Тиммана, которые играли на 100-летие Мурманска свою сотую партию».

Юные спортсмены, кому посчастливилось принять в нём участие, не только обрели бесценный опыт, но и впервые получили возможность проверить свои силы на международном уровне. Эту инициативу подхватил и «Чесс Мейтс». Важность шахмат в учебе активно поддерживают и в странах-партнёрах турнира.

«Мы стараемся как можно больше вовлекать молодёжь к такому спорту, как шахматы, - рассказывает Жан Франсуа Мартин, заместитель мэра Парижа по вопросам спорта, туризму. - Поэтому здесь присутствует ректор Парижского университета и другие официальные лица. Мы намерены включить шахматы в систему всех уровней образования. И это сотрудничество, закрепленное документом о дружбе и взаимодействии, будет способствовать обмену опытом в образовательной деятельности, которую ведут шахматные федерации трёх стран».

Сторонников у «Чесс Мейтс» становится всё больше. Расширить список стран-участниц, в том числе, призвана хартия, подписанная во время турнира.

«Мы подписали хартию между тремя шахматными федерациями. Это федерация Роттердама, Парижа и Мурманска, - комментирует важное событие Андраник Мусатян, председатель Мурманской областной шахматной федерации. - Мы обязались, что будем совместно работать, проводить соревнования по шахматам. Есть определенная процедура по проведению: сколько человек в команде, прописана вся технология турниров. Турнир проводится один раз в год, но мы уже предлагаем, чтобы это было два раза в год».

Документ объединил сразу три города: Париж, Роттердам и Мурманск. Союз, который скрепили подписями и искренними дружескими рукопожатиями руководители шахматных федераций, даёт возможность проводить соревнования в трёх городах поочередно. Прямо в день подписания соглашения ещё две страны выразили желание присоединиться к договору.

«На сегодняшний день наша задача, чтобы этих команд, точнее членов хартии, которые подпишут документ, было больше, - говорит Андраник Мусатян, председатель шахматной федерации Мурманской области. - Хартия подписана между тремя городами. У нас есть команды из Англии, насколько я помню, должна была быть команда из Туниса, но она не приехала. Мы видели сегодня, что на подписании документа участвовал посол Голландии в Париже, атташе по культуре Голландии в Париже. То есть, на сегодняшний день, со стороны Голландии, например, это уже госуровень. С нашей стороны это ещё не государственный уровень. Это уровень Шахматной федерации Мурманской области».

Наставники шахматных команд отмечают, такие турниры способствуют сближению ребят из разных уголков мира, помогают обмениваться опытом, знакомиться с практиками зарубежных школ. И просто дружить, невзирая на взрослые политические игры. Дружить крепко, по-настоящему.

«Этот турнир особенный тем, что здесь играют молодые, полные энтузиазма дети, которым очень интересны шахматы, - отмечает Альфредо Лоренцо, международный судья (Испания). - И, конечно, дружба ребят из разных стран, которая на наших глазах рождается здесь, за шахматными досками. Противники в игре становятся друзьями в жизни. В этом, на мой взгляд, волшебство шахмат и юного возраста участников».

Для нашей команды турнир стал непростым. Состав сборной в последнее время изменился. Лидеры выросли и разъехались не только по стране, но и по миру. На их место пришли новички, которым ещё предстоит проявить себя.

«Хочу немного о нашей команде рассказать. У нас происходит смена поколений. В нынешней команде почти половина состава у нас новые игроки. Им трудно, - отмечает Геннадий Киселев, тренер-преподаватель ДЮСШ № 17 города Мурманска. - У них первые такие выступления, поэтому вчера мы два матча проиграли. Но будем надеяться на статистику нашей сборной».

Непривычным для нашей команды был и выбранный организаторами контроль времени, который, скорее всего, тоже повлиял на результат.

«Тут контроль времени очень странный. Обычно контроль – это 1,5 часа плюс 30 секунд, - отмечает Александр Темирханов, участник мурманской команды (г.Санкт-Петербург). - Когда есть 30 сек, а у тебя мало времени, то ты лучше себя чувствуешь, так как в конце партии остаётся мало времени и за каждый ход тебе добавляется 30 секунд. Так приятнее играть. А тут полтора часа…. Меньше времени приходится думать».

Александр Темирханов - один из самых сильных и опытных игроков мурманской команды имеет достаточно высокий рейтинг и немалое число побед, в том числе, в международных соревнованиях, но даже для него были в эти дни щекотливые моменты. «Я набрал в итоге три очка из пяти. Самая тяжёлая практика была с Ирландией. Я играл чёрными, шёл по домашнему анализу, но по давнему, - рассказывает Александр Темирханов, участник мурманской команды (г.Санкт-Петербург). - Подзабыл на 16-м ходу. Но чудом спасся. А остальные партии, например, сегодня я легко выиграл по домашнему анализу. С Францией ничья получилась. То же самое получилось и с Англией. Но победил нидерландцев, тоже по домашнему анализу».

Победа наших ребят над основной командой Франции на прошлом турнире заставила противников готовиться к нынешней встрече тщательно. Они ждали реванша. Игра северян и основной французской сборной была первой в списке матчей наших ребят, а сразу за ней россияне играли с голландцами. Баталии на чётно-белых полях были долгими и напряженными. Успех поочередно переходил от одной команды к другой, но в этот раз фортуна была не на нашей стороне.

«Первую игру мы играли с основной командой Франции. Подготовленная, сильная команда, - отмечает Софья Суркова, участник мурманской команды. - Мы проиграли, но достойные партии были на каждой доске. Вторую игру с командой Нидерландов мне удалось выиграть. У соперника упал фланг в ничейной позиции. Но матч мы, к сожалению, тоже проиграли».

«В этом году соперники у команды стали сильнее. Я считаю, что они играют очень достойно, - отмечает Ирина Полято, участник мурманской команды. - Даже сильнее, чем в том году. И мне понравилась их игра».

И эта симпатия взаимна. Несмотря на то, что заполярной команде удалось занять лишь пятое место из шести, ребята из других команд отметили игру нашей шахматистов как одну из наиболее интересных.

«Я вижу, что российская команда хорошо подготовлена. С этими ребятами приятно общаться, они дружные, весёлые непосредственные. Очень жаль, что нам и русским ребятам общаться более глубоко мешает языковой барьер, который есть и у нас, и у них, - говорит Том О’Горман, участник команды из Ирландии. - Но играть с ними в шахматы очень интересно и приятно».

«Мне очень нравится мурманская команда. Я не впервые наблюдаю за ними. Обычно они очень сильные. Но в это раз они упустили много выигрышных позиций. Думаю, сказалось волнение, связанно с изменением состава команды, - комментирует ход турнира Ромин Брандсма, участник команды из Голландии. - Ребята очень добрые, внимательные, привезли всем подарки. С ними всегда приятно играть и просто общаться. Уверен, что следующие игры будут для них более удачными».

«У меня одна из игр была с русским парнем. Я выиграл, но должен сказать, что мой соперник, его зовут Илья, очень сильный спортсмен, - делится своими впечатлениями Вильям Гисен, участник команды из Голландии. - Чувствуется, что он играет дольше меня, у него хорошая тактика. Мне очень приятно было познакомиться и пообщаться с русскими ребятами. Между шахматными школами Нидерландов и России есть существенная разница в методике преподавания, и всегда интересно узнать, как это делают в других странах и возможно перенять опыт. У русских ребят прекрасная команда».

Третьими в турнире этого года стала команда из Англии, вторые французы, а чемпионами «Чесс Мейтс»-2019 суждено было стать команде из Нидерландов.

И все-таки, эта поездка стала для ребят счастливой. В то время года, когда на Кольском Заполярье ещё зима, они сумели порадоваться почти летнему, ласковому парижскому солнцу, погуляли по историческим, наполненным невероятной многовековой энергетикой улицам французской столицы, прикоснулись к древней европейской культуре и нашли новых друзей. А дома юных мурманских гроссмейстеров ждали новые шахматные баталии. Они приняли участие в родном для них турнире «Полярный гамбит», созданном по инициативе Шахматной федерации Мурманской области и ее руководителя Андраника Мусатяна. В этом году он состоялся во второй раз.

«Полярный гамбит» этого года состоял из 9 туров по быстрым шахматам и 11 туров блица. Победа в быстрых шахматах досталась мастеру ФИДЕ Матвею Гальченко.

«Я добился первого места в рапиде, а в блице я занял второе место, - делится своими успехами Матвей Гальченко, мастер ФИДЕ. - Не сказать, что я сильно доволен результатами. Может быть, элемент везения присутствует, но турнир сильный и я рад, что удалось выступить в таком составе».

«Полярный гамбит» хорош тем, что принять в нём участие могут все, кто любит играть в шахматы, вне зависимости от возраста. Популярность турнира стремительно растёт и организаторы планируют сделать его ежегодным.