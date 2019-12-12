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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.12.19 19:30

Парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов. В их числе – большой бюджетный блок

В Мурманской областной Думе снова обсуждают бюджет. На этом заседании главный финансовый документ региона должны принять во втором и третьем, окончательном, чтении. Депутатам предстояло рассмотреть ещё 17 вопросов. Из-за обширной повестки заседание решили провести в два дня.

В первом чтении бюджет Мурманской области был принят ещё на прошлом заседании думы. Однако поступил ряд предложений по корректировкам документа. Всего депутаты планируют внести около 60 поправок. На профильном комитете областной думы их рассмотрели и почти все рекомендовали к принятию.

В целом, параметры бюджета остались те же. Доходы - почти 74 миллиарда рублей, расходы - на три миллиарда рублей больше. Главный финансовый документ области остаётся социально направленным - самая большая статья расходов - социальные обязательства правительства перед гражданами. Кроме того, депутатам предстояло обсудить ряд не менее значимых вопросов.

«Ряд законопроектов мы рассмотрим сегодня, которые касаются социальных вопросов», - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

На мой взгляд, закон будет требовать ещё наполнения, - отмечает Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья. - Но это дело времени. А сегодня - полторы тысячи ежемесячно и сохранение выплаты к 9 мая всем детям войны в той сумме, которая у нас индексируется каждый год. На мой взгляд, это хорошо».

На заседании депутаты утвердили нового бизнес омбудсмена. Уполномоченным по правам предпринимателей стала бывший министр экономического развития региона Елена Тихонова. Эту кандидатуру ранее уже одобрил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В областной Думе Елена Тихонова представила своё видение работы с бизнес-сообществом.

«Если тезисно, то это максимальная открытость, безусловно, сетевой формат взаимодействия с общественными уполномоченными, которых нужно ещё найти, чтобы предпринимательское сообщество их определило в муниципальных образованиях, - говорит Елена Тихонова, уполномоченный по правам предпринимателей Мурманской области. – Это, безусловно, формирование пула экспертов, работающих на безвозмездной основе, но профессиональных экспертов. Для того чтобы давать профессиональную оценку тем жалобам и тем системным проблемам, которые существуют в бизнес-среде».

Всего на повестке заседания депутатов 18 вопросов. Почти все они объемные и требующие тщательного обсуждения. Чтобы не торопиться и поработать качественно, заседание решили разбить на два дня.

Оставшиеся вопросы рассмотрят уже на следующей неделе.

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