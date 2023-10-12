Парламентарии Северо-Запада России в Мурманске решали важные для граждан социальные вопросы

В Мурманск приехали парламентарии со всего Северо-Запада России. Здесь состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике. На повестке - более 10 вопросов, имеющих важное значение в жизни всех представленных на заседании регионов.

Среди них увеличение ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за инвалидами, страховые пенсии родителям, которые ухаживают за ребёнком-инвалидом и многое другое.

Парламентская Ассоциация Северо-Запада России - это объединение законодательных органов всех регионов, входящих в федеральный округ. Депутаты сообща решают вопросы важные не для одного конкретного региона, а для всего Северо-Запада страны. На этом заседании речь шла о социальной политике.

Анатолий Осипов, председатель постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике: «В 52-й раз мы собираемся на мурманской земле, в городе-герое Мурманске. Такие встречи у нас проходят раз в полугодие. На сегодняшней встрече у нас будет восемь субъектов РФ. В принципе, повестка понятна и кворум у нас имеется. Если говорить о вопросах, которые сегодня будут рассмотрены, я бы хотел отметить, что каждый из них имеет свою значимость и для определённой категории граждан будет полезен».

Само собой, что депутаты, которые приехали в Мурманск, в первую очередь выступали с инициативами, остро необходимыми именно в их регионах. Однако актуальны в той или иной мере они для всех. Например, вопрос о справедливом назначении страховых пенсий родителям детей-инвалидов. К сожалению, депутаты неоднократно сталкиваются с тем, что первым право на выплату страховой пенсии получает родитель, который в воспитании ребёнка не участвует. Однако законом этот момент не регулируется.

Лариса Кожевина, председатель постоянного комитета Законодательного собрания Вологодской области по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека: «Родители развелись, ребёнок остался проживать с одним из родителей, а за пенсией обращается тот, кто, в моей ситуации это отец, который не участвовал фактически в воспитании ребёнка. Но у социального фонда нет оснований ему отказать, потому что, если нет факта лишения родительских прав, значит, нет оснований в назначении пенсии. И второй родитель, в данном случае мать ребёнка, которая с тяжёлым ДЦП ребёнка воспитывает, ей было отказано в назначении пенсии».

Ещё один вопрос - расширение мер социальной поддержки ветеранам боевых действий и членам их семей. Тема действительно важная. Особенно с учётом идущей сегодня специальной военной операции.

Елена Киселёва, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Какой есть нюанс. Компенсация за коммунальные услуги ветеранам и их семьям предоставляется живущим. А в случае ухода из жизни этой компенсации нет. Нам кажется это неправильным, мы хотим выровнять эту ситуацию».

Депутаты Мурманской областной Думы тоже нашли, что предложить коллегам. Наши народные избранники выступили с инициативой увеличения размеров ежемесячных выплат гражданам, которые ухаживают за инвалидами и другими нетрудоспособными людьми.

Станислав Гонтарь, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и делам семьи: «На данный момент эта компенсация составляет 1200 рублей. С 2008 года данная выплата не менялась. МРОТ был у нас 2300 рублей. Сейчас МРОТ уже более 16000 рублей. Соответственно, эта сумма нуждается в корректировке. Также лица, ухаживающие за детьми-инвалидами, за детьми-инвалидами с детства, на данный момент получают компенсационную выплату в размере 10000 рублей. Данная выплата не менялась с 2019 года».

По итогам заседания постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике, в федеральные органы власти будет направлен ряд обращений от парламентариев всех регионов Северо-Запада России.