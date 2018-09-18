ЗНАКИ 2.0: Под знаком Девы и астросоветы от Сергея ЗгазинскогоТри предприятия Мурманска стали победителями конкурса «Лучший рыбный продукт – 2018» на II Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.18 19:30

Парламентарии СЗФО делятся опытом в вопросах обеспечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В региональном центре продолжает свою работу постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Сегодня его члены посетили Мурманский индустриальный колледж, где вновь обсудили вопросы обеспечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Мурманском индустриальном колледже обучается 24 студента с особенностями развития, поэтому руководство учебного заведения уже не первый год активно занимается вопросами, связанными с обеспечением доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении установили необходимые для этого технические средства.

- Мы говорим о доступной среде для студентов, которые имеют какие-то отклонения, - говорит Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа. - Мы над этим работаем уже в течение последних пяти лет особенно интенсивно. Разработали серьёзный проект доступности. В следующем году мы его реализуем в микрорайоне Росляково, стоимость проекта доступной среды  – полтора миллиона рублей. Он будет отвечать всем современным требованиям.

По словам специалистов  из других регионов, в Мурманской области достойно выстроена система по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего на Кольском полуострове  функционирует 16 служб ранней помощи. В прошлом году  более трёх с половиной тысяч родителей получили бесплатную методическую, диагностическую и консультативную помощь. Инклюзивное обучение организовано в 93 школах.

- Родители не остаются один на один со своей проблемой, - уверяет Галина Гореликова,  представитель парламента  Республики Карелия, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике. - Он понимает, что, имея такого ребёнка, можно жить, можно вводить его в общество, он не будет чувствовать себя ограниченным. Он получит профессиональную помощь, ребёнок не будет изгоем.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы, дополняет коллегу: «Я думаю, что и сегодня здесь будет передан хороший опыт  представителям из других субъектов Федерации. Думаю, что и они нам расскажут о том, что хорошего есть у них».

В конце октября в Сыктывкаре состоится межпарламентская конференция. Участникам необходимо будет выбрать, какие идеи и проекты  в области инклюзивного образования и доступной среды  будут рассматриваться на федеральном уровне,  чтобы им была оказана поддержка. В обсуждении примут участие и мурманские депутаты. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМорская одиссея по СМП, или На танкерах из Мурманска до Певека и обратно
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 400 человек
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
Комментарий к новости:Создаётся надёжный щит в северной части России
Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
Комментарий к новости:«Моржи» кинулись защищать свой домик на берегу озера
ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
Комментарий к новости:ИТОГИ: Забытые экипажи, тихо исчезнувший рыбокомбинат и неизбежная пенсионная реформа
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиСредний чек россиян за поход в магазин падает пятый месяц подряд, но не в СЗФО-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 44 копейки, евро - почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 сентября-PRO Нефть и газБурить всегда, бурить везде-PRO ЗаконыЗа гражданами предпенсионного возраста закрепят право на алименты по нетрудоспособности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика