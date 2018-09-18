Парламентарии СЗФО делятся опытом в вопросах обеспечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В региональном центре продолжает свою работу постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Сегодня его члены посетили Мурманский индустриальный колледж, где вновь обсудили вопросы обеспечения доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В Мурманском индустриальном колледже обучается 24 студента с особенностями развития, поэтому руководство учебного заведения уже не первый год активно занимается вопросами, связанными с обеспечением доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении установили необходимые для этого технические средства.

- Мы говорим о доступной среде для студентов, которые имеют какие-то отклонения, - говорит Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа. - Мы над этим работаем уже в течение последних пяти лет особенно интенсивно. Разработали серьёзный проект доступности. В следующем году мы его реализуем в микрорайоне Росляково, стоимость проекта доступной среды – полтора миллиона рублей. Он будет отвечать всем современным требованиям.

По словам специалистов из других регионов, в Мурманской области достойно выстроена система по обеспечению доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего на Кольском полуострове функционирует 16 служб ранней помощи. В прошлом году более трёх с половиной тысяч родителей получили бесплатную методическую, диагностическую и консультативную помощь. Инклюзивное обучение организовано в 93 школах.

- Родители не остаются один на один со своей проблемой, - уверяет Галина Гореликова, представитель парламента Республики Карелия, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике. - Он понимает, что, имея такого ребёнка, можно жить, можно вводить его в общество, он не будет чувствовать себя ограниченным. Он получит профессиональную помощь, ребёнок не будет изгоем.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы, дополняет коллегу: «Я думаю, что и сегодня здесь будет передан хороший опыт представителям из других субъектов Федерации. Думаю, что и они нам расскажут о том, что хорошего есть у них».

В конце октября в Сыктывкаре состоится межпарламентская конференция. Участникам необходимо будет выбрать, какие идеи и проекты в области инклюзивного образования и доступной среды будут рассматриваться на федеральном уровне, чтобы им была оказана поддержка. В обсуждении примут участие и мурманские депутаты.