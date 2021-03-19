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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.03.21 19:30

Парный зачёт снайперов в арктических условиях

На военном полигоне разгорелась нешуточная борьба, лучшие снайперы армейского корпуса Северного флота выполнили зачётную стрельбу, во время которой были оценены индивидуальные качества каждого участника соревнования.

Быть снайпером совсем непросто, а в условиях Крайнего Севера и вовсе нужна особая выносливость. Лучшим стрелкам предстоит сразиться в парном зачёте. Особое внимание будет уделено вопросам разведки целей и определению дальности до них, ведению прицельного огня на дистанциях и его корректированию с применением приборов наблюдения.

Иван Гущов, офицер боевой подготовки армейского корпуса Северного флота: «Основная суть конкурса заключается в том, чтобы привить снайперам умение действовать в арктических условиях. В этих условиях подготовка отличается и обуславливается наличием глубокого снежного покрова, это замедляет передвижение снайпера, так же подготовку своей позиции и так далее».

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