Парочка мошенников попалась на подделке медицинских книжек

Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары. Они подозреваются в мошенничестве.

Установлено, что двое жителей Мурманска за денежное вознаграждение изготавливали документы о прохождении моряками медкомиссии, а также документы о состоянии здоровья и отправляли их заказчикам в другие регионы России.

Всего было обнаружено и изъято более 200 печатей различных медицинских организаций, бланки для изготовления международных медицинских сертификатов, голограммы, готовые медицинские книжки с проставленными отметками.

Свою вину в преступных действиях супруги признали в полном объёме. Следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу