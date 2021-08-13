Партии оживились – избирательная кампания подгоняет

В Мурманск приехали представители КПРФ со всего региона. Впереди - выборы, а значит, самое время утверждать агитационную стратегию. Проконсультировать коллег прибыл даже член ЦК партии и заместитель главного редактора газеты «Правда» Михаил Костриков.

Предвыборная кампания - дело ответственное. Как партия поработает в эти дни, на столько мест в областной Думе может и рассчитывать. Потому к этой встрече представители КПРФ отнеслись со всей серьёзностью.

Артур Попов, первый секретарь Мурманского областного комитета КПРФ: «Как правильно рассказать о себе избирателю, как попросить, убедительно попросить людей прийти на выборы. Прийти на выборы - это самое главное, самая важная задача. Чтобы воспользовались люди своим гражданским правом. Правом, которое отстаивали долгие-долгие годы. Много жизней было положено на то, чтобы у каждого было своё волеизъявление выборное».

На повестке - сразу несколько вопросов. Кандидаты в депутаты сверяют предвыборные программы и получают ценные указания от руководства партии. Главный вопрос - агитационная кампания. А это и встречи с избирателями, и раздача листовок, и другие, не менее важные мероприятия. Позиции в этом году у КПРФ крепкие, уверен член центрального комитета партии и заместитель главного редактора газеты «Правда» Михаил Костриков. Гость из Москвы также прибыл на заседание областного штаба.

Михаил Костриков, член ЦК КПРФ, заместитель главного редактора газеты «Правда»: «Здесь абсолютно работоспособная и крепкая организация с деятельным молодым первым секретарём. Команда у него уже сложившаяся. Я убежден, что у мурманской организации КПРФ есть хорошие шансы на этих выборах. Если же говорить о проблемах, то проблемы испытывает наша организация те же, что и вся область. Это, в первую очередь, тяжёлые условия жизни и отток населения отсюда. Но мне отрадно, что областное отделение свою численность успешно сохраняет и даже наращивает».

Официальный старт агитационной кампании в СМИ - 21 августа. А потому активно готовятся к ней не только коммунисты. На следующей неделе, во вторник, такое же заседание состоится и в штабе партии «Справедливая России – ПАТРИОТЫ – За правду». 17 августа Мурманскую область с рабочим визитом посетит сопредседатель партии Геннадий Семигин. Он проведёт пресс-конференцию для СМИ, встретится с партийным активом, а также посетит ряд социально значимых объектов.