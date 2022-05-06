Партия браконьерского краба не дошла до праздничного стола

Мурманские пограничники задержали предполагаемых браконьеров. Преступная группа пыталась вывезти порядка 500 кг продукции из камчатского краба.

В момент перегрузки товара были задержаны 3 человека, которые планировали вывезти за пределы региона крупную партию крабов. У подозреваемых было изъято маломерное плавательное средство, 661 комплект конечностей краба общим весом более 470 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам России, составил около 5 миллионов рублей.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В отношении участников противоправной деятельности возбуждено три дела об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».