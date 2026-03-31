Партия «Единая Россия» объявила о начале внутрипартийного отбора кандидатов для участия в предстоящих выборах

С 11 марта по 30 апреля каждый претендент может подать заявление и стать участником предварительного голосования. Татьяна Кусайко уже прошла ряд необходимых процедур.

Депутат Государственной Думы России Татьяна Кусайко уверена, участие в предварительных выборах – возможность показать результаты проделанной работы и удостовериться в том, что планы на будущее соответствуют интересам северян. За прошедший период, благодаря сотрудничеству с коллегами, было подготовлено более 70 законодательных инициатив.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы РФ: «Основные приоритеты моей работы – это, конечно, законодательное обеспечение социальной сферы, это работа с гражданами, доступность оказания медицинской помощи на Севере, в том числе, в отдалённых районах. Также одним из важных вопросов является оказание помощи участникам СВО и членам их семей».

Внутрипартийное голосование в этом году пройдёт с 25 по 31 мая.