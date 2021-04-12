Партия пенсионеров берёт под свою опеку пожилых и социально незащищённых северян

Многодетные мамы, неблагополучные семьи, старики и инвалиды – многие из них нуждаются в поддержке, а иногда и в консультации экспертов из самых разных сфер. Активисты регионального отделения Партии пенсионеров продолжают свои традиционные встречи со специалистами. В этот раз мероприятие прошло в благотворительной организации «Радуга».

Благотворительная организация «Радуга» старается не оставлять без вынимания просьбы о помощи. С людьми работает психолог, а приглашённые эксперты могут, например, проконсультировать по юридическим вопросам. По просьбе Партии пенсионеров советы из сферы права в штабе общественников в этот раз даёт экс-прокурор Алексей Круглин.

Рита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга»: «Мы безгранично благодарны, потому что для нас услуги юридического характера очень дорогие. Очень многие себе не могут позволить эту роскошь. А проблемы в семья таких, незащищённых слоёв населения, тем более в «Радуге», в нашей организации, очень много».

В «Радугу» обратилась и мама особенного ребёнка Екатерина Хлебородова. Она ищет способ получить земельный участок, который положен семье по закону. Сама Екатерина далека от юридических вопросов, все силы направляет на лечение дочери, а если выдаётся лишняя минутка, то посвящает её творчеству и 3D выпечке.

Екатерина Хлебородова, мама ребёнка-инвалида: «Мы написали заявление, что хотим получить участок в Кольском районе, но у администрации Кольского района, когда мы уже пришли туда за распределением, сказали, что бесплатных участков нет и единственное, что нас могут пригласить на торги. А по законодательству нам должны дать бесплатно».

Оказалось, что проблемы с заявлением Екатерина может решить просто, надо подать документы в администрацию не Кольского района, а города Мурманска. Приглашенный эксперт разложил весь процесс по полочкам.

В свободное время благотворительной организации так же активно помогают студенты-волонтёры, представители Партии пенсионеров.

Ульяна Горянникова, представитель Партии пенсионеров: «Партия пенсионеров уже во второй раз организовала юридическую консультацию, специалист по правовым вопросам Алексей Круглин ответил на вопросы многодетной мамы, пенсионеров и инвалидов. Встреча состоялась по инициативе Партии пенсионеров. Подобные встречи планируется проводить и в дальнейшем».

Такие неформальные встречи, организованные Партией пенсионеров, становятся отдушиной, своеобразным праздником для социально уязвимых граждан, где они могут не просто пообщаться, но и провести время с пользой.