Партия пенсионеров откликается на чаяния и беды пожилых северян

Для жителей Заполярья ЖКХ – одна из самых злободневных житейских тем.

И стар, и млад – все озадачены тем, что решение тривиальных задач порой требует совсем нетривиальных усилий, а управляющие компании часто относятся к своим обязанностям халатно. Представители Партии пенсионеров вновь постарались помочь старикам с их жилищно-коммунальными проблемами.

Больше всего участников встречи Партии пенсионеров волнует плохое качество горячей воды в Ленинском районе. Внимание на проблему обратила и Тамара Валденова, которая 41 год живёт в Заполярье и как никто другой знает о болевых точках северного района города.

Конструкционные особенности тепло- и водоснабжения Ленинского район, не позволяют быстро наладить подачу нормальной горячей воды, однако, решение есть, подчеркивает приглашенный партией эксперт по вопросам ЖКХ.

Дмитрий Афиногенов, эксперт в области ЖКХ: «Есть законодательство и есть программа модернизации многоквартирных домов по переходу в Ленинском округе из открытой системы в закрытую. Я не знаю, за какой период, но, по большому счёту, если смотреть на сегодняшние планы, то до 2025 года должны эту программу реализовать».

Зашла речь и о бойлерах, которые «Мурманэнергосбыт» и водоканал планируют устанавливать в дома потребителей. Нередко на встречах, которые организаторы проводят на площадке кафе «Морошка», поднимают и остросоциальные темы.

Рита Абдурахманова, председатель благотворительной организации «Радуга»: «Имеет ли право управляющая компания без предупреждения самовольно отключить свет в семье, где воспитываются несовершеннолетние дети? При этом долги по электроэнергии у них отсутствуют».

Такие ликбезы от Партии пенсионеров носят прикладной характер. В непринуждённой обстановке люди могут задать вопрос специалисту.

Тема ЖКХ одна из немногих поводов для дискуссии, например, в прошлый раз гостем пенсионеров был квалифицированный юрист, экс-прокурор Алексей Круглин.

Анастасия Карева, председатель Мурманского регионального отделения «Партия пенсионеров»: «Партия пенсионеров уже провела ряд мероприятий, на которых мы собрали мнение пенсионеров и граждан, которые к нам обратились. Они сказали, что у них не хватает знаний и понимания по жилищно-коммунальному хозяйству, кто-то не понимает, как работает управляющая компания, кто-то хочет научиться платить онлайн, кто-то задаёт вопросы о ресурсах и как можно на этом сэкономить. Поэтому, благодаря полученному опросу, проведённому исследованию, мы поняли, что нужно ответить и донести информацию до пожилых северян».

Забота и помощь нуждающимся – одна из тех черт гражданского общества, которое так нам необходимо сегодня, чтобы надежды на лучшее завтра воплощались в жизнь.