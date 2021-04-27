Партия пенсионеров пытается помочь больной пенсионерке

Одинокие, беспомощные старики, лишённые ухода и заботы, – одна из самых больших проблем нашего общества. Пенсионеры и инвалиды зачастую не в состоянии самостоятельно решить даже элементарных проблем. Партия пенсионеров обратила внимание на одну из жительниц Больничного городка, которая нуждается в поддержке.

Дом №4 на улице Чехова на фоне соседей выглядит крепышом, но так только кажется, его жители так же ждут расселения.

Анна Ноженкова - одна из местных, здесь она давно, родила на Крайнем Севере двоих детей, тяжело работала всю жизнь, а с 2016 года стала инвалидом.

Анна Ноженкова, пенсионерка-инвалид: «Так как у меня нет полного стажа, ушла с 50 лет на пенсию, работала дворником денежки там…».

Но куда обиднее женщине от того, что она не может самостоятельно выйти на улицу. Рядом с подъездом нет лестницы, по которой можно спуститься или подняться из низины к дороге. Вот и приходится недавно перенесшей инсульт Анне Алексеевне сидеть в заточении.

Анна Ноженкова, пенсионерка-инвалид: «С той стороны есть, но я не могу туда дойти. Мне нужно деревянную, ещё лучше было бы длиннее, там короткая, а тут надо длинней. Я, пока можно было, туда ещё ходила, а потом перестала».

Партия пенсионеров решила привлечь общественное внимание к этой проблеме. Некоторые соседние дома уже давно имеют пологие лестницы, поэтому возведение такого объекта не должно составить большого труда.