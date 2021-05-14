Партия пенсионеров совместно с центром «Радуга» организовала курсы компьютерной грамотности для старшего поколения

Урок состоялся на базе ДОСААФ.

Пандемия и режим самоизоляции перевернули привычную жизнь людей с ног на голову. Но если молодёжи удалось быстро адаптироваться и перенести свою реальную жизнь в виртуальное пространство, то старшее поколение испытало большие трудности. Этот печальный опыт показал пенсионерам, как важно уметь пользоваться современными технологиями, ведь для многих – это единственный способ пообщаться с родными, которые находятся вдали от них.

Анастасия Карева, председатель Мурманского регионального отделения «Партии пенсионеров»: «Я хочу рассказать на примере нашей семьи. Мы стали общаться в мессенджерах и наши бабушки, дедушки с большим удовольствием присылают фотографии, делятся своей жизнью, некоторые из них живут в деревне и у нас такое живое общение. Мы научили их пользоваться этими мессенджерами, мы рассказали, какая польза есть в интернете. Она действительно есть, мы можем общаться, несмотря на расстояние, поэтому Партия пенсионеров решила запустить такую вот школу компьютерной грамотности для старшего поколения. Сегодня первое, пробное, занятие – уже после него, я думаю, наши участники расскажут своим друзьям, товарищам и нас уже будет план на будущее».

На курсах компьютерной грамотности эксперт рассказал, как работать с социальными сетями, пользоваться поиском, дистанционно записываться к врачу, оплачивать коммунальные счета, и, что немаловажно, не попасть на уловки аферистов.

Для многих пенсионеров курсы компьютерной грамотности – единственная возможность научиться пользоваться современными технологиями, часто им просто некуда обратиться за помощью. На лекции опытный специалист всегда готов рассказать и показать, если понадобится, ни один раз.

Валентина Фомина, пенсионерка, участница урока компьютерной грамотности: «Многие пенсионеры живут дома одни, поэтому некому показать им, как пользоваться. Это хорошо, если у кого-то есть дети, могут объяснить и всё, а многие пенсионеры, которые не имеют понятия, как, чего и сталкиваются с проблемой. А эти курсы дают знания».

Освоение компьютерных технологий открывает для пенсионеров новый мир общения, развлечений, информации. Партия пенсионеров не собирается останавливаться и надеется, что на следующие лекции, организованные на базе Мурманского ДОСААФа в центре города, придёт еще больше заинтересованных участников.