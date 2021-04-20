Партия пенсионеров возвращает пожилым северянам здоровье и бодрость

В здоровом теле – здоровый дух! Это знают все - и молодёжь, и старики. Партия пенсионеров совместно с центром «Радуга» организовала тренировки для пожилых.

Гимнастика, пилатес и лёгкий бег – простые упражнения для поддержания тонуса порадовали участниц этой разминки. Тренировка организована Партией пенсионеров в мурманском клубе «Культ тела».

Несмотря на возраст, многие из них стараются поддерживать свою физическую форму, а кое-кто даже имеет спортивное прошлое. Ольга Беспалова в молодости занималась альпинизмом, покорила Эльбрус, а сейчас по мере сил занимается физкультурой.

Занятия проходят под надзором квалифицированного тренера. Юлия Малышева подсказывает, как правильно делать упражнения, а также даёт фитнес советы. Основные рекомендации - правильное питание и прогулки свежем воздухе.

Юлия Малышева, инструктор фитнесс-студии «Культ тела»: «По возможности надо заниматься 2-3 раза в неделю. Суставную гимнастику можно выполнять дома или с тренером в зале, либо в студии».

Студия также предлагает тренировки в специальных жилетах, поддерживающих электромиостимуляцию мышц. Пожилые люди, как и молодёжь, хотят заниматься спортом, а Партия пенсионеров готова им помочь.

Ульяна Горянникова, представитель Партии пенсионеров: «Очень важно заниматься спортом не только в молодом возрасте, но и в пожилом, чтобы не болели суставы, чтобы лучше было самочувствие и тонус. Поэтому мы решили провести такую зарядку, бодрое утро, чтобы показать пенсионерам, как надо начинать своё утро и клуб «Культ тела» любезно нам предоставил место, тренера для того, чтобы провести эту зарядку».

Помимо спортивных тренировок Партия пенсионеров организует собрания и различные консультации со специалистами. На таких встречах участники могут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся самых разных сфер.