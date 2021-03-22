Партия пенсионеров занялась правовым просвещением пожилых северян

Правовые проблемы многих людей загоняют в тупик, чего уж говорить о людях пожилого возраста, которым зачастую даже не к кому обратиться. Пенсионеры нередко становятся жертвами бюрократических препонов, мошенников или нерадивых родственников. Помочь пожилым разобраться с юридическими трудностями по просьбе регионального отделения Партии пенсионеров вызвался экс-прокурор Алексей Круглин.

В кафе «Морошка» состоялась встреча членов Партии пенсионеров, посвященная проблемам оплаты коммунальных услуг; получению льгот, пенсионных и налоговых выплат. Но одной из самых обсуждаемых стала тема социально неблагополучных соседей, которые не дают спокойно жить всему подъезду.

Алексей Круглин, эксперт по юридическим вопросам, экс-прокурор: «Нарушает санитарные нормы, требования, правила и так далее. Если вы это фиксируете, например, при помощи даже участковых, фиксируете, что действительно такое происходит, попойки там. Это всё вместе взятое вы можете использовать и обращаться с документами в судебные инстанции, потому что это уже нарушает ваши права».

Консультации по этим и другим правовым вопросам оказывал квалицированный юрист Алексей Круглин, на встречу с которым пришли не только пожилые люди. Например, маме ребёнка-инвалида понадобилась разъяснение о льготном налогообложении для автотранспорта, а многодетную мать интересовали способы сохранения материнского капитала.

Ульяна Горянникова, представитель Партии пенсионеров: «Мы провели социологическое исследование на прошлом мероприятии, собрали анкеты у пенсионеров, выяснили их потребности. Многие отметили, что нуждаются в юридической консультации. Поэтому Партия пенсионеров сегодня позвала юридического эксперта, который ответит на вопросы по юридической теме, которые непосредственно задают пенсионеры».

Такие встречи позволяют людям решать юридические проблемы, а также повышать правовую грамотность, что, несомненно, облегчает жизнь граждан из незащищённых социальных слоёв.