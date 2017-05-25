Партийный проект «Городская среда» поможет благоустроить территорию около Семёновского озера

В Мурманске благоустроят дворы и территорию около Семёновского озера. Партия «Единая Россия» выделит 40 миллионов рублей на создание комфортной городской среды. На что потратят средства? как мурманчанам принять участие в программе обновления дворов? – на эти вопросы искали ответы журналисты «Арктик-ТВ».

В одном из дворов на улице Гагарина посреди рабочего дня состоялось собрание собственников квартир. Согласно партийной программе благоустройства здесь должны появиться не только новые тротуары, освещение, парковка, но и детские игровые площадки. Несмотря на обширный список работ, активные жители многоквартирного дома, как это часто бывает, вносят свои предложения и делятся своим видением того, как должен выглядеть пустырь перед их девятиэтажной: «Хотелось, чтобы здесь были не просто детские песочницы, чтобы дети в них копались, а чтобы они развивались физически. Чтобы были какие-то горочки, лазеечки. Чтобы площадка была спортивной».

В этом году работы по благоустройству развернутся на 11 придомовых территориях. Новые площадки и парковки получат те, кто успел подать правильно составленную заявку на участие в партийной программе. В этом случае многое зависит от сознательности и желания самих граждан.

- Обязательно будет учитываться общественное мнение, а для подачи заявки будет необходим протокол собрания собственников жилья, который подтвердит, что именно эти работы в их дворе они хотели бы видеть, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. – И они будут выполнены!

Партия «Единая Россия» поможет сделать улицы и дворы Мурманска уютными и современными. Благодаря партийной программе на благоустройство муниципалитета выделят около 40 миллионов рублей. Средств, конечно, недостаточно, чтобы одновременно охватить каждую придомовую территорию, но, по словам инициаторов проекта, это только начало. Если первые проекты будут реализованы удачно, то жители города-героя вполне могут рассчитывать на регулярное финансирование вплоть до 2022 года.

- Мы будем формировать бюджет и распределять сумму федеральной поддержки исходя уже из других принципов, - отметил Александр Васильев, федеральный координатор проекта «Городская среда». – В этом году мы должны увидеть эффект от федеральных денег, которые потупили в регион. Это будет своеобразный конкурс, после которого мы увидим, что некоторым регионам можно давать денег больше, потому что они справляются с планами хорошо и эффективно.

Муниципальные власти предложили включить в программу «Комфортная городская среда» и мемориальный комплекс на берегу Семёновского озера. Памятник в честь стойкости и мужества жителей Мурманска, проявленные в годы войны, откроют этим летом, но планы на облагораживание территории рядом с ним заметно шире: планируют достроить набережную и даже продлить зону отдыха до домика «моржей». Здесь построят пешеходные и велодорожки, установят освещение и скамейки.

- Практически все подготовительные мероприятия у нас прошли, сейчас закончатся конкурсные процедуры и мы выйдем уже на строительные площадки, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации г. Мурманск. - Здесь у города, с точки зрения графика работ или календаря их проведения, всё хорошо.

План обустройства берегов Семёновского озера обсуждают не первый год и только в последнее время власти серьёзно взялись за реконструкцию популярной у жителей Мурманска зоны отдыха. Здесь появился парк развлечений, новая лодочная станция. Для портового города, где фактически нет морской набережной, этот проект – достойная альтернатива.