Партию из 15 тысяч банок печени трески, сделанной в кустарных условиях, обнаружили пограничники в областном центре

Судя по кадрам, в цехах, где производили консервы, не сильно заботились о санитарных нормах, сопроводительных документах и качестве.

По информации сотрудников погрануправления, изъятая рыбная продукция выпущена из низкосортного пищевого сырья с признаками видовой подмены в составе.

Тем не менее, предварительная стоимость партии превышает 7 миллионов рублей. Консервы должны были поставить в другие регионы для реализации в торговых сетях и специализированных магазинах.

В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.