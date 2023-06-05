Партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» успешно реализуется в ЗАТО Александровск

Женский клуб в ЗАТО Александровск работает с начала года на базе местного Кадрового центра. Сегодня на волнующие вопросы девушек ответили специалисты проекта партии «Единая Россия» «Моя карьера».

Во время встречи речь шла не только о вопросах трудоустройства и предпринимательства, но также о мерах поддержки семей участников СВО, временном трудоустройстве молодёжи и многом другом.

Надломить корку свежего хрустящего хлеба – возможность, которой теперь пользуются многие жители Полярного. И всё благодаря местной пекарне, поставляющей свежие хлебобулочные изделия на прилавки частных магазинов два раза в день, время между производством и продажей – минимальное. Такую схему наладила предприниматель Анжелика. У девушки довольно серьёзные планы, например, сейчас проходит процесс заключения договоров о сотрудничестве с сетевыми супермаркетами. Но и это не предел, уверена бизнесвумен.

Анжелика Гаджикаибова, начинающий предприниматель, г. Полярный: «Мы хотим сейчас, задача номер один, осуществлять доставку нашей продукции в детские сады и школы. Мы бы хотели поставлять хлеб для наших деток, проводить бесплатные мастер-классы, чтобы дети видели, как это делается и сам пробовали печь».

Большой и эффективный сегмент партийного проекта «Моя карьера» как раз и посвящён работе с малым и средним бизнесом нашего региона. И эта часть программы пользуется большим спросом среди населения. Заинтересованных в организации собственного дела северян становится с каждым годом больше.

Светлана Виденеева, координатор партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией»: «Сегодня большой интерес есть в развитии бизнеса как раз в этом сегменте. Есть возможный инструмент помощи государства - социальный контракт и финансовая поддержка».

О мерах поддержки бизнеса готовы подробно рассказать специалисты «Кадрового центра» - под таким названием с декабря функционирует Центр занятости населения в ЗАТО Александровск. Довольно успешным проектом стал и организованный при учреждении женский клуб.

Ольга Янишина, начальник Александровского Кадрового центра: «Мы не делали разницы между женщинами работающими и безработными. Главная задача была объединить на единой площадке женщин, которые заинтересованы в успехе. А успех может быть разным: в творчестве, в бизнесе, в карьере, в том, чтобы вырасти».

Встреча клуба состоялась в музее Полярного. Конечно, говорили не только о бизнесе и трудоустройстве, коснулись и вопросов поддержки семей и участников спецоперации, поступали и личные вопросы.

Дмитрий Хвостенко, заместитель директора Центра занятости населения Мурманской области: «Самое главное, что участники клубов имеют прямую связь со специалистами, а значит, все вопросы будут услышаны и все запросы реализованы».

Кроме того, проекты планируется вынести и на онлайн-площадки. Такой инструмент, как «прямые трансляции», зарекомендовал себя эффективным способом срочной связи и быстрого разрешения трудной ситуации.