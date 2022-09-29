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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.09.22 19:30

«Парту Героя» установили в кабинете физики гимназии города Полярного

Дань памяти вертолётчику, бойцу специальной военной операции, нашему современнику отдали школьники и учителя Виталия Войцеховского. Участие в патриотической акции приняли родственники и друзья.

В 2007 году Виталий Войцеховский покинул стены гимназии Полярного как один из лучших выпускников года. Смелый, немного застенчивый и тихий, старательный и внимательный к чужим бедам – таким Виталия помнят в родном городе. Далее – лётное училище, переподготовки и, наконец, исполнение заветной мечты – полёты. При этом лётчик никогда не забывал родные пенаты.

В марте этого года вертолётчика, сына, отца и папы не стало – он погиб в ходе подготовки к участию в специальной военной операции.

Погибнуть не в небе, а на земле, вот, пожалуй, самая страшная участь для лётчика. Капитан Виталий Войцеховский получил тяжёлое ранение на территории аэродрома города Миллерово в результате нанесения ракетного удара вооруженными силами Украины. Осколки разорвавшегося орудия ранили бойца, он был срочно направлен на лечение в военный клинический госпиталь. Три недели Виталий вёл борьбу со смертью, но проиграл. 17 марта остановилось сердце офицера.

Сегодня в гимназии почтили память российского воина – в учреждении установили «Парту Героя»

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Это парта, за которой будут сидеть лучшие ученики: те, кто лучше всех учится, те, кто участвует в волонтёрском движении, наши юнармейцы, спортсмены, неравнодушные ученики, которые имеют свою гражданскую позицию, болеют душой за свою семью, за гимназию, за город, за нашу страну».

Школа также получила уникальные экспонаты для музейной комнаты: отец Виталия передал гимназии личные вещи бойца: его записную книжку и шлем - материальное подтверждение невероятной отваги и искренней преданности своей профессии, своей стране.

Иван Выговский, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Нужно отдаваться полностью своему делу: если Родина сказала - защитить, ты её защитишь. Мы юнармейцы – будущие защитники своей Родины!».

Указом Президента Российской Федерации Виталий Войцеховский награждён медалью «За отвагу».

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