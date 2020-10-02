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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.20 19:30

«Паруса мечты» подарили мурманчанам на день города

Мурманский морской торговый порт и компания «СУЭК» сделали Мурманску ещё один подарок ко дню рождения. В сквере рядом с морским вокзалом открыли ещё один памятник с поэтичным названием «Паруса мечты».

Доставили памятник «Паруса мечты» в город около месяца назад в разобранном виде. На гранитном постаменте - бронзовая волна, по которой плывёт парусник из нержавейки. Автор композиции - скульптор Владимир Убасёв, рассказывал, что главная сложность заключалась в создании паруса, который занимает большую часть семиметрового монумента.  Долгая и кропотливая работа увенчалась успехом.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Этот сквер - украшение нашего города и он полностью соответствует характеру нашего города. Вот такой морской, залихватский, красивый, элегантный город. И вот эти «Паруса мечты», конечн,  станут украшением города».

Как рассказал директор по логистике АО «СУЭК» Денис Илатовский, выступивший инициатором проекта, рождение монумента стало продолжением работы Мурманского морского торгового порта по созданию современного облика припортовой территории. При этом образ памятника и его название выбраны не случайно. В начале ХХ века первые изыскатели, которые определяли место будущего порта на Мурмане, пришли сюда на паруснике, который назывался «Любовь».

Денис Илатовский, директор по логистике АО «СУЭК»: «Мы подумали, что если сделать просто что-то лёгкое, символ какой-то идеи, мечты. Посмотрели, что похоже на мечту - парусник. Подобрали парусник. Выбрали скульптора».

Памятник практически сразу связали с установленным в этом сквере ранее бюстом Валериана Ляхницкого - человека, благодаря которому на Кольской земле появился и порт и город Мурманск. Его экспедиция в неприветливые воды Баренцева моря прибыла также на паруснике.

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «ММТП»: «В этом году мы буквально месяц назад презентовали бюст Валериану Евгеньевичу Ляхницкому, основателю порта. И сегодня у нас, наверное, завершающий этап благоустройства этой территории - композиция «Паруса мечты» венчают программу благоустройства данного участка. И мы дарим городу такой замечательный объект. И я надеюсь, что это место станет ещё более популярным».

Возведение этой скульптуры - продолжение системной работы компании «СУЭК» и АО «ММТП» по формированию комфортной городской среды.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Огромное спасибо СУЭКу, Мурманскому морскому торговому порту за их социальную поддержку. Это говорит о том, что, если мы что-то придумали,  если сильно захотеть, то обязательно получится. Здорово, что торговый порт каждый год делает что-то для благоустройства города-героя, мы это ценим. Но самое главное, что это оценивают мурманчане, жители нашего любимого города-героя».

Памятник сделан надёжно - с учётом погодных условий Крайнего Севера. Внутри «воздушной» конструкции установлен прочный каркас, так что ветром паруса не сдует. А следить за внешним видом и сохранностью памятника будут сотрудники Мурманского морского торгового порта.

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