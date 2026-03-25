Паруса над тундрой: гость программы «Проще говоря» Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области

Парашюты в небе или парус, рассекающий барханы тундры, – необычный, но очень красивый парусный спорт с северным характером. Председатель Федерации спортивного отделения в новом выпуске программы «Проще говоря» рассказал обо всех тонкостях этого вида спорта.

Фарид Арсланов, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области: «Детям очень нравится тундра, потому что это рельеф, это не замершая вода, не плоская поверхность, это совсем другие ощущения. А взрослые вообще пищат от радости. Они говорят, что только рельеф, только тундра. Приезжать в Мурманскую область и гоняться по замершей воде не так интересно, потому что это можно получить в других регионах, а вот именно наш регион отличается тем, что у нас уникальный ландшафт, на котором мы можем проводить яркие соревнования».

