Парусник «Седов» держит курс на порт Сабетта

Барк уже прошёл один из самых сложных участков пути – пролив Вилькицкого, соединяющий Море Лаптевых с Карским морем.

В этом Арктическом районе уже идёт снег, а иногда в море встречаются льдины, что осложняет навигацию. Но в этот раз экипажу повезло с погодой. В Сабетту «Седов» зайдёт на следующей неделе.

На барке, который следует в Калининград, проходят плавательную практику 136 курсантов , среди которых и учащиеся МГТУ. Поэтому в Мурманске, а парусник отправится в наш город после Сабетты, ждут с нетерпением.

В столицу Заполярья, если будут хороших условия, судно зайдёт 15 октября.