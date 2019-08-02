Соблюдайте спокойствие и занимайтесь повседневной деятельностьюМурманск в ожидании прихода барка «Седов»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.08.19 19:30

Парусник «Седов» снова пришёл в Мурманск

Сегодня барк стал около причала морского вокзала города. Встречали судно в торжественной обстановке и с оркестром. Белоснежный парусник не видели здесь с 2015 года.

Буксир плавно и аккуратно швартует барк «Седов» к одному из пирсов Мурманского морского вокзала. За ограждением, несмотря на раннее пасмурное утро, парусник встречает группа горожан. Приписанное ранее к столице Заполярья судно не заходило в наш порт уже более четырёх лет. А в 2017 году мурманчане вообще потеряли надежду встретиться с легендой: парусник передали в Калининград Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Сейчас на борту барка находятся  111 курсантов, 78 - из МГТУ.

Ребята из Мурманска уже месяц проходят на «Седове» практику и вот теперь оказались у родных берегов. Больше всего сейчас они хотят увидеться с родными, но дисциплина - на первом месте. Сначала проходит  официальная часть и звучит приветствие от главы региона Андрея Чибиса. Именно по его инициативе жители Мурманска снова встречают полюбившийся им барк в Заполярье.

«Очень здорово, что наши курсанты, курсанты нашей мореходки, вновь имеют возможность проходить практику на легендарном барке, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Знаю, что этот рейс был непростой, но после всех испытаний, которые прошли курсанты всех городов, и, конечно же, мы, прежде всего, болеем за наших курсантов. Теперь это не просто курсанты - это настоящие морские волки».

«Это символ величия Российского флота, величия его прошлого, его настоящего и его будущего, - говорит Константин Долгов, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам. - И присутствие здесь парусника подчёркивает замечательные традиции, морские традиции, которые характерны для Мурманска».

Путь в Мурманск для экипажа «Седова» выдался сложным. Уже в самом конце рейса судно попало в шторм. Барк кидало по волнам больше суток. Но курсанты отработали слаженно и справились с непогодой, рассказывает курсант Мечислав Фомин. Самое сложное и волнительное у ребят - впереди.

«Ощущения великолепные, - говорит Мечислав Фомин, курсант МГТУ. - Много чего узнал, много было практики. Узнали много снастей, ставили паруса:  косые, прямые. Было очень интересно. И сейчас поход будет продолжаться. Мы идём в Калининград. Будут экзамены, зачёты. Будем стараться сдавать хорошо. Сдадим зачёт, получим корочки, придём домой».

После торжественной части курсантам МГТУ дали возможность пообщаться с родными и близкими. Весь месяц, что ребята были в рейсе, их на земле ждали родители, переживали и постоянно следили за передвижениями парусника.

«Те, кто ходил и ходит в море, знают, что лучший день у моряка, когда он после тяжёлого перехода с семибалльным штормом, как сказал капитан, встаёт на родную землю, - говорит  Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Их ждёт сейчас встреча с родными, любимыми. Это, ещё раз скажу, лучшее время. Ребята справились».

Ребята делятся впечатлениями от первого своего похода, родители и друзья рассказывают, что произошло дома за время отсутствия курсантов.  Связь в походе появлялась крайне редко, рассказывает мама Мечислава Ольга Фомина. Потому сейчас чувства переполняют.

Ближайшие дни парусник пробудет в Мурманске. До 5 августа включительно жители города смогут подняться на борт легендарного барка. А 6 августа судно с курсантами на борту отправится в Калининград. Уже осенью «Седов» вместе с «Крузенштерном» и фрегатом «Паллада» уйдёт в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Надолго прощаться с парусником не стоит. Как сообщил Андрей Чибис, заходы судна в Мурманск в ближайшие годы станут регулярными.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России стало некому работать?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗарегистрированы шесть кандидатов на пост губернатора
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

зотова галина
02.08.19 09:13
Молодежь более уставшая, да еще и инфантильная, идут и в депутаты, и в губернаторы.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Выборы-2019 – оппозиции приходится очень сложно, считает Михаил Антропов
Дмитрий
01.08.19 22:24
Областной суд строят прямо на спортивной площадке. Хватит людей обманывать. Ещё Веллер обещал к 100-летию города сделать стадион. Ещё раз убеждаюсь что кругом враньё власти
Комментарий к новости:Новые детские площадки и спортивные объекты появляются в Мурманске
Галина Зотова
01.08.19 11:49
Требовать от администрации города - не вылизывать каждый год площадь 5 углов, на что идут большие деньги, а создавать по всему городу, особенно там , откуда поступили претензии от жителей
Комментарий к новости:Нелегкая дорога к детскому саду на улице Нахимова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:20«Вне времени». Художественный фильм (16+)07:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)
-PRO ДеньгиЛето в разгаре, а овощи дорожают! Север, однако…-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти 81 копейку, евро подпрыгнуло на 1,2 рубля-PRO ЭнергетикуКольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в июле на 5%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыСведения о недвижимости россияне получат за несколько минут
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 294 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика