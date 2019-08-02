Парусник «Седов» снова пришёл в Мурманск

Сегодня барк стал около причала морского вокзала города. Встречали судно в торжественной обстановке и с оркестром. Белоснежный парусник не видели здесь с 2015 года.

Буксир плавно и аккуратно швартует барк «Седов» к одному из пирсов Мурманского морского вокзала. За ограждением, несмотря на раннее пасмурное утро, парусник встречает группа горожан. Приписанное ранее к столице Заполярья судно не заходило в наш порт уже более четырёх лет. А в 2017 году мурманчане вообще потеряли надежду встретиться с легендой: парусник передали в Калининград Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. Сейчас на борту барка находятся 111 курсантов, 78 - из МГТУ.

Ребята из Мурманска уже месяц проходят на «Седове» практику и вот теперь оказались у родных берегов. Больше всего сейчас они хотят увидеться с родными, но дисциплина - на первом месте. Сначала проходит официальная часть и звучит приветствие от главы региона Андрея Чибиса. Именно по его инициативе жители Мурманска снова встречают полюбившийся им барк в Заполярье.

«Очень здорово, что наши курсанты, курсанты нашей мореходки, вновь имеют возможность проходить практику на легендарном барке, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Знаю, что этот рейс был непростой, но после всех испытаний, которые прошли курсанты всех городов, и, конечно же, мы, прежде всего, болеем за наших курсантов. Теперь это не просто курсанты - это настоящие морские волки».

«Это символ величия Российского флота, величия его прошлого, его настоящего и его будущего, - говорит Константин Долгов, заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам. - И присутствие здесь парусника подчёркивает замечательные традиции, морские традиции, которые характерны для Мурманска».

Путь в Мурманск для экипажа «Седова» выдался сложным. Уже в самом конце рейса судно попало в шторм. Барк кидало по волнам больше суток. Но курсанты отработали слаженно и справились с непогодой, рассказывает курсант Мечислав Фомин. Самое сложное и волнительное у ребят - впереди.

«Ощущения великолепные, - говорит Мечислав Фомин, курсант МГТУ. - Много чего узнал, много было практики. Узнали много снастей, ставили паруса: косые, прямые. Было очень интересно. И сейчас поход будет продолжаться. Мы идём в Калининград. Будут экзамены, зачёты. Будем стараться сдавать хорошо. Сдадим зачёт, получим корочки, придём домой».

После торжественной части курсантам МГТУ дали возможность пообщаться с родными и близкими. Весь месяц, что ребята были в рейсе, их на земле ждали родители, переживали и постоянно следили за передвижениями парусника.

«Те, кто ходил и ходит в море, знают, что лучший день у моряка, когда он после тяжёлого перехода с семибалльным штормом, как сказал капитан, встаёт на родную землю, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Их ждёт сейчас встреча с родными, любимыми. Это, ещё раз скажу, лучшее время. Ребята справились».

Ребята делятся впечатлениями от первого своего похода, родители и друзья рассказывают, что произошло дома за время отсутствия курсантов. Связь в походе появлялась крайне редко, рассказывает мама Мечислава Ольга Фомина. Потому сейчас чувства переполняют.

Ближайшие дни парусник пробудет в Мурманске. До 5 августа включительно жители города смогут подняться на борт легендарного барка. А 6 августа судно с курсантами на борту отправится в Калининград. Уже осенью «Седов» вместе с «Крузенштерном» и фрегатом «Паллада» уйдёт в кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Надолго прощаться с парусником не стоит. Как сообщил Андрей Чибис, заходы судна в Мурманск в ближайшие годы станут регулярными.