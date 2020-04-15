На этой неделе православные будут отмечать Пасху. Но в связи с распространением коронавируса всем верующим рекомендуется придерживаться некоторых рекомендаций, чтобы сохранить своё здоровье и не стать источником инфекций для других.

Распространение новой коронавирусной инфекции влияет на все стороны общественной жизни, в том числе и на духовную. Светлый праздник Пасхи, который состоится 19 апреля, будет также проходить с некоторыми ограничениями. Святейший Патриарх Кирилл благословил всех верующих оставаться в этот день дома, чтобы сдержать распространение инфекции и не увеличить число зараженных. Все верующие могут совершить благословение пасхальных куличей самостоятельно. Для этого надо спеть тропарь и окропить их освященной водой.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Мы не можем полностью прекратить службу. Священники будут молиться всегда, в любой обстановке, так же как сотрудники храмов будут выполнять свой молитвенный долг. Всех остальных, кто хочет прийти, мы просим воздержаться, но если кто-то придёт, никаких мер приниматься не будет, никто с автоматами отгонять не будет, это конституционное право на вероисповедание и мы его не можем лишить».

Для того чтобы избежать большого скопления верующих в храмах, будет проведены две Пасхальные литургии – ночью и утром следующего дня. С той же целью митрополит Митрофан будет служить в двух мурманских храмах – в Свято-Никольском соборе, а затем в храме «Спас-на-Водах».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Храмы закрываться не будут. Но мы, со своей стороны, тоже призываем всех поберечься и встретить этот праздник дома. Для безопасности своей, своих близких и тех, кто служит в храмах. Такой подход позволит и праздник встретить достойно, и обезопасить верующих от заражения».

Помимо прочего наблюдать за торжественной литургией в Пасху православные Мурманской области смогут в режиме онлайн.