Правительство Мурманской области будет компенсировать оплату ЖКУ ветеранам и приравненным к ним категориями в 100-процентном размере36% соискателей из регионов Северо-Запада хотят переехать в другой регион страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.22 19:30

Пасхальная ярмарка «На Севере – светло!» открылась в центре Мурманска

В Мурманске открыли ярмарку «На Севере - светло!». Торговые ряды с развлекательными площадками расположили в самом центре города. Открытие уличной торговли было ярким и масштабным.

Артём Марышев, директор АНО «Мурманконгресс»: «Была большая праздничная программа. Работала звонница. Каждый желающий мог с профессиональным звонарём попробовать себя в качестве звонаря, поиграть в колокола. Была программа для детей. Также каждый выходной день будет работать обширная детская программа».

Любой желающий на ярмарке способен найти себе развлечение. Здесь можно попробовать блюда арктической кухни, представленные местными рестораторами. Для любителей сладостей, особенно пасхальных - открыты торговые домики.

Никита Щигорцев, участник ярмарки «На Севере – светло!»: «Пряники, норвежские вафли, шоколадные яйца. Вчера и позавчера были куличи. Всем людям всё нравится».

На пасхальной ярмарке гости могут приобрести сувениры ручной работы для себя и близких. По словам участницы площадки Ирины Кошелевой, посетителям нравится хенд мэйд продукция, особенно популярностью пользуются сувениры с символикой Мурманска.

Ирина Кошелева, участница ярмарки «На Севере – светло!»: «Людям нравится то, что они всё могут потрогать, особенно детям интересно. Мы выходим, выносим товар. В магазине так не сделаешь. Здесь игрушки мягкого валяния, расписные тарелки. Также представлена продукция ручной работы: значки, брошки из перламутра и всякая мелочевка из натурального камня».

Ярмарка «На Севере - светло!» нравится как детям, так и взрослым. Здесь есть яркие тематические фотозоны, места для отдыха и развлечений, также в выходные дни проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих.

Пасхальная ярмарка «На Севере – светло!» работает ежедневно с 11 до 19 часов на улице Воровского. Она будет открыта по 1 мая.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нет на свете соседа хуже, чем НАТО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Такие странные». Познавательная программа (16+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс евро рухнул почти на 2,56 рубля, доллар потерял 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Процедуру освоения Дальневосточных и Арктических гектаров предлагают упростить
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика