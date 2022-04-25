Пасхальная ярмарка «На Севере – светло!» открылась в центре Мурманска

В Мурманске открыли ярмарку «На Севере - светло!». Торговые ряды с развлекательными площадками расположили в самом центре города. Открытие уличной торговли было ярким и масштабным.

Артём Марышев, директор АНО «Мурманконгресс»: «Была большая праздничная программа. Работала звонница. Каждый желающий мог с профессиональным звонарём попробовать себя в качестве звонаря, поиграть в колокола. Была программа для детей. Также каждый выходной день будет работать обширная детская программа».

Любой желающий на ярмарке способен найти себе развлечение. Здесь можно попробовать блюда арктической кухни, представленные местными рестораторами. Для любителей сладостей, особенно пасхальных - открыты торговые домики.

Никита Щигорцев, участник ярмарки «На Севере – светло!»: «Пряники, норвежские вафли, шоколадные яйца. Вчера и позавчера были куличи. Всем людям всё нравится».

На пасхальной ярмарке гости могут приобрести сувениры ручной работы для себя и близких. По словам участницы площадки Ирины Кошелевой, посетителям нравится хенд мэйд продукция, особенно популярностью пользуются сувениры с символикой Мурманска.

Ирина Кошелева, участница ярмарки «На Севере – светло!»: «Людям нравится то, что они всё могут потрогать, особенно детям интересно. Мы выходим, выносим товар. В магазине так не сделаешь. Здесь игрушки мягкого валяния, расписные тарелки. Также представлена продукция ручной работы: значки, брошки из перламутра и всякая мелочевка из натурального камня».

Ярмарка «На Севере - светло!» нравится как детям, так и взрослым. Здесь есть яркие тематические фотозоны, места для отдыха и развлечений, также в выходные дни проходят бесплатные мастер-классы для всех желающих.

Пасхальная ярмарка «На Севере – светло!» работает ежедневно с 11 до 19 часов на улице Воровского. Она будет открыта по 1 мая.