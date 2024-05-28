«Пасхальный перезвон» в Полярном стал продолжением традиционной «Никольской ярмарки»

В Полярном провели благотворительную ярмарку «Пасхальный перезвон», которая стала аналогом традиционной «Никольской», в рамках которой организуются мастер-классы и концерты, выставки-продажи и театрализованные представления.

40 дней после Пасхи православные продолжают отмечать светлое событие. Это время особенной заботы и доброты обо всех живущих на Земле.

Например, в Полярном провели благотворительную ярмарку «Пасхальный перезвон», которая стала аналогом традиционной «Никольской», в рамках которой организуются мастер-классы и концерты, выставки-продажи и театрализованные представления.

Как и многих в храм Юлию Баранову привели жизненные потрясения, там она искала успокоения. Сейчас, по прошествии десятилетий, отношение к любым невзгодам изменилось - всё благодаря вере, уверена сестра милосердия. Семь лет Юлия поёт в церковном хоре, а с недавнего времени находится на позиции регента - руководителя коллектива.

Юлия Баранова, сестра милосердия сестричества во имя Святой преподобномученицы Великой княгини Елизаветы, г. Полярный: «Когда приходишь первый раз, то много чего не понимаешь. А когда ходишь много лет, понимание приходит тех вещей, которым никогда не придавал значения. Помощь людям на таком уровне происходит, что ты делаешь, как дышишь».

Помощь может и бывает разной. Для доброго дела нужно лишь желание, подчеркивают сестры. Поэтому на призыв о поддержке благотворительной ярмарки с радостью откликнулись прикладных дел мастера со всего региона. Среди них, например, Кристина Денисова. Всего год, как девушка взяла в руки спицы, а «Пасхальный перезвон» для неё и её мягких зверушек - уже вторая благотворительная ярмарка.

Кристина Денисова, мастерица, г. Снежногорск: «Больше интереса: что другие делают, самой поучиться, посмотреть. Интерес, получается».

Мастерица из Гаджиево Мария Герасимчик к вере относится трепетно. Её дети посещают воскресную школу при храме города подводников, воскресная служба и вовсе семейная традиция. Для посетителей пасхальной ярмарки вместе с партнёром по изготовлению изделий ручной работы предложили и ювелирные украшения, и деревянные шкатулки для них. Часть вырученных с продажи средств девушки, как и все работающие на ярмарке рукодельницы, пожертвуют на благое дело.

Елизавета Федорова и Мария Герасимчик, мастерицы, г. Гаджиево: «Вера даёт нам силу, надежду, вера освещает нам путь, она нас радует. И не только нас. Будем верить, что Господь существует».

«Пасхальный перезвон» стал продолжением уже традиционной «Никольской ярмарки», каждый год проводимой накануне Рождества Христова и посвящённой покровителю полярнинского храма Николаю Чудотворцу.

Отец Сергий Мищенко, настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Люди уже знали заранее, потому что благотворительные ярмарки имеют какую-то цель. Например, нужно закончить проект нашего резного иконостаса, получить удовольствие. Мне кажется, наш формат, когда мы начали собирать больше детей, это очень важно. Атмосфера меняется, когда здесь больше детей, вы это сами почувствовали».

До того, как принять священный сан, отец Сергий был художником, принимал участие в росписи Никольского собора в Мурманске, позже стал писать иконы. Это и привело его в духовный мир, признается настоятель. Но осталось место в душе и для творчества: выставка картин, организованная в рамках ярмарки, стала в жизни батюшки первой. Первой стала и общественная награда «За самоотверженный и милосердный труд» для одной из сестер милосердия храма. Нагрудный знак с красным крестом ей вручили в Москве.

Евгения Коськина, организатор ярмарки «Пасхальный перезвон», г. Полярный: «Эта награда для меня – это огромный аванс, чтобы попытаться сделать ещё больше добрых дел для наших жителей. Нас отличает только то, что мы находимся в маленьком гарнизоне и наш гуманитарный центр оказывает огромную помощь людям».

Гуманитарный центр на базе храма Николая Чудотворца в Полярном работает круглосуточно, без выходных, подчеркивают кураторы. И круг возможностей никогда не ограничивается лишь вещевой или продуктовой помощью. Здесь рады и ждут каждого с любой проблемой, решение которой найдётся обязательно.