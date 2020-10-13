Паспорта готовности к зиме получили все военные города страны

Об этом так же сообщил министр обороны России на селекторном совещании в Москве.

Военные подвели итоги выполнения плана северного завоза. В труднодоступных областях с суровым климатом несут службу и проживают более 20 тысяч военнослужащих и членов их семей, сообщил министр.

Созданные зимовочные запасы позволяют обеспечить автономную жизнедеятельность отдалённых гарнизонов и военных баз на полтора года. Также на месяц раньше срока были совершены все запланированные перевозки. Что касается подготовки к отопительному периоду, то паспорта готовности к зиме получили все военные города, а их более 6 тысяч.

Сергей Шойгу сообщил, что в соответствии с графиком в 61-ом регионе в жилые дома и на соцобъекты начали подавать тепло.