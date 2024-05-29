Паспорта граждан РФ получили подростки Мурманска, достигшие 14-летнего возраста

Торжественная церемония вручения главного в жизни документа прошла в Центре управления регионом Мурманской области.

Это большое событие. В России каждый год тысячи детей получают свой первый и самый важный документ, подтверждающий, что они хоть и не совершеннолетние, но полноправные члены общества. В Мурманске для ребят организовали торжественное вручение с песнями, стихами и викторинами.

Варвара Столярова, участница церемонии: «Самым важным, ну, может, и не самым, но очень важным днём в жизни человека является всё-таки получение паспорта. Это очень важный документ».

Сергей Ширшов, участник церемонии: «Я чувствую то, что мне очень понравилось это мероприятие. Теперь я гражданин Российской Федерации официально. Остались только положительные эмоции».

Такие праздники стали уже традицией. На церемонии подростки принесли торжественное обещание быть достойными гражданами. А паспорта подросткам вручила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня, несомненно, важный день в жизни ребят, которым исполняется 14 лет. Это ребята города Мурманска. У нас традиция: уже ежемесячно в каждом муниципалитете происходят торжественные вручения паспортов».

Также со вступлением в статус полноправных граждан страны подростков поздравил начальник регионального УМВД России Алексей Веселовский:

- Желаю вам всем искренне всегда и при любых обстоятельствах оставаться патриотами своей Родины, делать всё для развития нашего государства, для развития его могущества. А вам, самое главное, успехов, удач, творческих и иных достижений, побед на вашем жизненном пути.

Ребятам так же вручили памятные подарки и брошюру с текстом Конституции России.