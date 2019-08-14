Пассажиров в автобусе перевозил пьяный водитель

Сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области выявили водителя, управлявшего маршрутным автобусом без водительского удостоверения. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В районе Оленегорска сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен пассажирский рейсовый автобус «Форд», следовавший по маршруту «Мурманск - Апатиты». В ходе проверки полицейскими было установлено, что за рулем находился мужчина 1972 года рождения без водительского удостоверения. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В 2014 году он был лишён прав на 72 месяца за управление в состоянии опьянения и в настоящее время срок лишения не истек.

Рейсовый автобус был доставлен на специализированную стоянку. На момент проверки в салоне находились 7 пассажиров.

По данному факту в отношении должностных лиц будет проведена проверка.